автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В гимназии №70 днем 19 апреля в актовом зале было людно. Под прицелами камер и диктофонов журналистов спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров преподавал «урок парламентаризма» десятиклассникам. Вопрос про самого себя он снял. Заверил, что политика — это вовсе не грязное дело, и припомнил коллегам законодательный пиар.

В качестве школьного преподавателя глава петербургского парламента предстал перед учениками 10-а класса. Обстановка не самым удачным образом располагала к учебному процессу. В миниатюрном актовом зале, какие характерны для школ в исторической части города, на трех передних рядах рассадили аккуратно одетых школьников, строго чередуя мальчиков и девочек. По бокам, в проходе и на задних местах столпились журналисты и камеры. Мелькали вспышки и стрекотали фотоаппараты.



В первую очередь спикер ЗакСа напомнил собравшимся о «замечательной дате» — 115-летии с первого заседания Государственной думы, еще в Российской империи. Урок депутат начал с проверочной работы в формате «вопрос — ответ» школьников — правильный ответ одного из депутатов. Ответы депутаты заранее записали на видео.

«Назовите один из признаков правового государства, в основу которого положена теория Шарля Луи Монтескье». «Одним из принципов правового государства по Монтескье является разделение властей на ветви различные...такие как судебная, законодательная и исполнительная власть», — отчеканил молодой человек из первого ряда. Макаров похвалил полноту ответа и отметил, что ученик заслуживает «самых высоких оценок». Правильность подтвердил записанный на видео ЛДПРовец Максим Яковлев.

«Чем этот урок еще хороший — что вы хоть депутатов отдельных посмотрите, узнаете. Я-то провожу урок в своем округе, часто бываю... а других депутатов вы посмотрите здесь». И пояснил, что в петербургском парламенте шесть фракций — столько нет ни в одном из парламентов других регионов. «Я всегда говорю: демократии у нас много, дисциплины у нас мало, но самое главное, что мы работаем очень тесной, сплоченной командой».



Второй вопрос — про орган госвласти, который представляет собой «палату регионов», — поставил школьников в тупик. «Ребят, поднимайте руку. Я так понимаю, что надо, чтобы про Совет Федерации кто-то сказал? Кто про Cовет Федерации рассказывает?» — эта реплика главы ЗакСа наводила на мысль, что у мероприятия присутствовал некий сценарий. Отвечающий ученик тут же нашелся.

«Вы ж понимаете, у нас принцип-то, как я всегда говорю, к ответу добровольно-принудительный. Если кто задремлет, то обычно курсант у меня бежал сразу 25 кругов по стадиону. Поэтому я уверен, что никто из вас не задремлет на этом уроке», — прокомментировал Макаров. Из числа депутатского корпуса отвечать выпало вице-спикеру Сергею Соловьеву.

На вопрос о «нижней палате Федерального собрания» поднялся лес рук. Девчушка из первого ряда от себя добавила даже, что в Госдуме 450 депутатов. Но на вопрос, кто председатель, стушевалась. «Ну! Ну... Ну кто председатель?» Руки тянули двое отвечавших ранее, поэтому Макаров ответил сам. И процитировал Столыпина, что «тяжелее всего управлять тремя депутатами и тремя профессорами».



автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Задачку про то, кто возглавляет парламент Петербурга, Макаров опустил. «Зачем бы я здесь тогда стоял?» — добавил он. В качестве «избранного населением в Заксобрание представителя, уполномоченного осуществлять законодательную власть» после некоторой паузы один из десятиклассников назвал губернатора. Едва ли школьника можно было бы заподозрить в такой шпильке Мариинскому дворцу на фоне мечты Александра Беглова отправить «на повышение» нынешнего спикера ЗакСа в Госдуму.

«Еще раз... Губернатор у нас в Законодательное собрание не избирается», — пояснил Макаров. Один из слушателей «осмелился предположить», что имя этому избраннику все же — депутат. Верность его догадки с экрана подтвердил член парламента от партии власти Юрий Гладунов.

Про «депутатский запрос» после замешательства в классе ответила девочка, на «документе с текстом закона, предлагаемого к принятию» класс замолчал. Проигнорировав отличника с поднятой рукой с первого ряда, Макаров, к ужасу последних рядов, со словами «этой мой принцип» поднял молодого человека из середины зала. Признаваться, что не знает ответа, школьнику пришлось под аккомпанемент зачастившего стрекотания затворов фотокамер и мелькание вспышек. После этого слово все же дали отличнику. Что такое «законодательный процесс», отвечал также он. Панорамы парламентских заседаний, мелькающие на заднем фоне показанных видеороликов, пестрели синими флажками «Единой России».



Во время комментариев спикера периодически возникало ощущение, что политик не то на трибуне, не то бросает намеки Смольному. «Никто форму парламентского контроля не может умалить. Потому что, если не будет парламентского контроля, неизвестно, что будет», — рассказывал он.

Когда речь зашла про «повестку дня» в Заксобрании, спикер подпустил шпильку в сторону коллег: «Бывает, что депутаты используют это право (внести вопрос в повестку. — Прим. ред.) и когда пытаются внести какие-то вещи, законодательную инициативу, как правило, с точки зрения, если так говорить, пиара. Или личного пиара. Вот это уже неправильно».

«Бывает так, что повестка дня вызывает очень много дискуссий, — просвещал Макаров школьников. — Особенно у представителей различных фракций. Потому что каждая партия... А партия, она для чего? Для того, чтобы завоевывать власть, удерживать власть и использовать власть, которую они завоевали. Это партии действуют в каких-либо, в том числе политических, интересах».

Когда спросили про парламентский созыв, корреспондент не выдержал и шепотом подсказал ближайшему школьнику. Он поднял руку, но неуверенно. Вместо него объяснять свой грустный вид пришлось девочке из крайнего ряда. А правильный ответ озвучил справоросс Алексей Ковалев. Это единственный продемонстрированный на уроке представитель парламентской оппозиции, не считая Александра Егорова. Но последний недавно написал заявление о выходе из «Справедливой России» и, по слухам, может избираться в новый созыв уже от «Единой».



В стандартные 45 минут урока уложиться не удалось. Школьники держались с прямыми спинами, но усталость сказывалась: на втором ряду подергивали ногой, кого-то выдавал остекленевший взгляд. Молодежь, когда им дали слово, интересовали судьба Петровского стадиона и список моральных качеств человека, который собрался в политику. На последний вопрос Макаров развеял миф, что это грязное дело, и предупредил о давлении на людей, которые избрали такую стезю. Десятиклассница предложила законодательную инициативу: возможно ли квоты на целевое обучение в вузах использовать только для жителей и выпускников Петербурга.

В качестве «домашки» десятиклассникам задали эссе о значении представительных органов власти в жизни общества. Спикер разрешил прислать анонимные работы и пообещал прочитать каждое. После традиционного «всего вам доброго, хорошего» политик в сердцах воскликнул: «Ребят, мне б ваши проблемы!»

Кстати, перед днем парламентаризма в Мариинском дворце подготовили «Парламентский видеословарь», он составлен в формате коротких видеороликов, на которых депутаты разных фракций объясняют суть ряда понятий, в том числе, устава города, уполномоченных по правам человека, ребенка и бизнеса, местного самоуправления и так далее. Ознакомиться с проектом можно по ссылке.

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»

