По данным ГУ МЧС по Ленобласти, площадь тления мусорного полигона у деревни Захонье сократилась на 50 квадратных метров и по данным на 17 часов 19 апреля, составила 650 квадратных метров.

Как рассказал изданию бывший мусорный оператор, он не раз предупреждал власти об опасности. Компания «Профспецтранс» в течение пяти лет обслуживала полигон, но в минувшую пятницу договор был расторгнут по инициативе администрации Волосово.

«Жители возмущались, что у них полигон под боком. Это не судьба, что после нашего ухода он начал гореть, а ежедневная рутина. Когда мы сдавали администрации объект, то сообщили, что возгорания на нем бывают каждые пару дней», — заявил директор Андрей Партянский. По его словам, обходы полигона делали несколько раз в день. Вспыхнуть мусор мог даже от донышка бутылки, которое срабатывает как линза. Такие случаи требовали проливки.

Росприроднадзор по СЗФО проводит проверку по факту пожара на полигоне. «По результатам осмотра будет принято процессуальное решение. Также управлением направлен запрос в ГУ МЧС России по Ленинградской области для установления причин возгорания», — говорится в сообщении ведомства.