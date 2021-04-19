«Аббатство Даунтон» получит второй полнометражный сиквел

«Аббатство Даунтон» — британский костюмный сериал, неоднократно отмеченный премией Emmy, — получит второй полнометражный сиквел.
Как пишет Deadline со ссылкой на Focus Features, работа уже стартовала, картина выйдет в декабре 2021 года. Режиссёр и сценарист Джулиан Феллоуз привлек к работе оригинальный актёрский состав. На экранах появятся Хью Бонневилль, Мишель Докери, Джим Картер, Лора Кармайкл. Помимо них к съёмкам привлекут Натали Бай («Это всего лишь конец света»), Доминика Уэста («Прослушка»), Лору Хэддок («Стражи галактики»), Хью Дэнси («Основной инстинкт 2»).
Первый полнометражный фильм «Аббатство Даунтон» Джуллиан Феллоуз выпустил в 2019 году. Картина получила смешанные отзывы в прессе. Некоторые критики сочли, что истории об английских аристократах лучше бы не выходить за рамки телеформата. The Guardian назвал результат «уморительным ванильным весельем» и предрёк появление целой серии подобных работ в будущем. Издание Variety оценило «декадентский» стиль и «богато украшенную одежду» персонажей. По сюжету, в первом сиквеле в поместье семьи Кроули готовятся к визиту короля Георга V. Подробности о том, что ждёт зрителей в новой полнометражке, пока что не разглашаются.