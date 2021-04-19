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Новым гендиректором «Силовых машин» стал экс-советник Рогозина

Александр Конюхов назначен новым гендиректором «Силовых машин»

Крупнейший российский производитель оборудования для электростанций «Силовые машины» сменил генерального директора. На место Тимура Липатова пришел Александр Конюхов из топ-менеджмента ООО «Севергрупп».

Как сообщили 19 апреля в пресс-службе компании, Липатов покидает компанию по соглашению сторон. Он возглавлял «Силовые машины» с октября 2018 года.

Новым гендиректором предприятия назначен бывший заместитель гендиректора по контроллингу компании «Севергрупп» Александр Конюхов. Ранее он работал в компаниях «Северсталь», «Заволжский моторный завод», Кулебакский металлургический завод «Русполимет», ПАО «Компания «Сухой». С 2016-го по 2020 год Конюхов возглавлял ПАО «Туполев» и одновременно был вице-президентом Объединенной авиастроительной корпорации по стратегической и специальной авиации. С 2020 года по февраль 2021-го он был советником гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина.

По данным СПАРК, выручка одного из крупнейших петербургских предприятий — «Силовые машины» — по итогам 2020 года составила 58,7 млрд рублей, чистая прибыль — 6,7 млрд рублей после убытка 21,3 млрд рублей годом ранее.

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