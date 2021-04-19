Участников «Библионочи» попросят зарегистрироваться и отправят по домам до полуночи

Акция «Библионочь», которая в этом году пройдет 24 апреля в сотне библиотек Петербурга, не вынудит участников засиживаться допоздна. Творческие мастер-классы, лекции и встречи завершат к 23:00.
«Детские библиотеки будут работать до 20 часов вечера. Дальше деткам нужно спать, поэтому мы эту программу назвали «Библиосумерки». Взрослые библиотеки, в отличие от прошлых лет, когда хотя бы 50% из них работали ночью, будут работать до 23 часов», — рассказала об акции на пресс-конференции 19 апреля директор Центральной городской публичной библиотеки им. В.В. Маяковского Зоя Чалова.
По её словам, если десять лет назад во время первой «Библионочи», горожане, поражённые тем, что культурные пространства будут ночью работать и устраивать развлекательную программу, «бежали, чтобы посмотреть», какой будет акция, то сейчас эффект спал. Большое количество библиотечных филиалов находятся в спальных районах, где «ночное бдение не всегда привлекательно и не подходит посетителям».
Тема «Библионочи» 2021 года — «Книга — путь к звёздам». Она посвящена 60-летию со дня первого полёта человека в космос. Эту идею все площадки-участники переосмыслят по-своему. Из-за пандемии коронавируса в этом году организаторы не смогут принять всех желающих: участников просят заранее изучить, какие события пройдут в субботу в интересующей их точке, и зарегистрироваться.
Найти точное расписание событий можно на сайте общедоступных библиотек Петербурга в разделе «Афиша», выбрав нужную дату.