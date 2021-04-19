Участников «Библионочи» попросят зарегистрироваться и отправят по домам до полуночи

«Детские библиотеки будут работать до 20 часов вечера. Дальше деткам нужно спать, поэтому мы эту программу назвали «Библиосумерки». Взрослые библиотеки, в отличие от прошлых лет, когда хотя бы 50% из них работали ночью, будут работать до 23 часов», — рассказала об акции на пресс-конференции 19 апреля директор Центральной городской публичной библиотеки им. В.В. Маяковского Зоя Чалова.

Акция «Библионочь», которая в этом году пройдет 24 апреля в сотне библиотек Петербурга, не вынудит участников засиживаться допоздна. Творческие мастер-классы, лекции и встречи завершат к 23:00.

По её словам, если десять лет назад во время первой «Библионочи», горожане, поражённые тем, что культурные пространства будут ночью работать и устраивать развлекательную программу, «бежали, чтобы посмотреть», какой будет акция, то сейчас эффект спал. Большое количество библиотечных филиалов находятся в спальных районах, где «ночное бдение не всегда привлекательно и не подходит посетителям».



Тема «Библионочи» 2021 года — «Книга — путь к звёздам». Она посвящена 60-летию со дня первого полёта человека в космос. Эту идею все площадки-участники переосмыслят по-своему. Из-за пандемии коронавируса в этом году организаторы не смогут принять всех желающих: участников просят заранее изучить, какие события пройдут в субботу в интересующей их точке, и зарегистрироваться.



Найти точное расписание событий можно на сайте общедоступных библиотек Петербурга в разделе «Афиша», выбрав нужную дату.

