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«Риск дальнейшей эскалации очевиден». ЕС призвал Россию отвести войска от границы с Украиной

Евросоюз назвал развертывание российских сил у границ Украины «очень опасным»

Глава внешнеполитической службы ЕС на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС обратился к России с просьбой отодвинуть войска вглубь страны.

«Сейчас более 150 000 российских военнослужащих сосредоточены на границах Украины и в Крыму. Риск дальнейшей эскалации очевиден», — цитирует 19 апреля заявление Жозепа Борреля Reuters.

В своем заявлении он призвал РФ отодвинуть войска от границ соседней страны, так как ситуация в регионе выглядит «очень опасной». Боррель также подчеркнул, что ЕС сейчас не планирует никаких новых экономических санкций или высылки российских дипломатов.

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Комментарии (8)

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" Боррель также подчеркнул, что ЕС сейчас не планирует никаких новых экономических санкций или высылки российских дипломатов." ///

Шо ж ты, фраер
Сдал назад?
Одесская народная песня.
DimaDee
В свою очередь хотел бы попросить главу отжаться 25 раз.
zlopopik
Как всегда, войнушку хотят многие политики и с той и с другой стороны, для решения своих задач (которые все равно не будут решены). Обычных людей никто не спрашивает.
ЕС, судя по сигналу, уже на низком старте. Готовятся рвать добычу на части.
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