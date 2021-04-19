Глава внешнеполитической службы ЕС на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС обратился к России с просьбой отодвинуть войска вглубь страны.
«Сейчас более 150 000 российских военнослужащих сосредоточены на границах Украины и в Крыму. Риск дальнейшей эскалации очевиден», — цитирует 19 апреля заявление Жозепа Борреля Reuters.
В своем заявлении он призвал РФ отодвинуть войска от границ соседней страны, так как ситуация в регионе выглядит «очень опасной». Боррель также подчеркнул, что ЕС сейчас не планирует никаких новых экономических санкций или высылки российских дипломатов.