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В Петербурге водитель квадроцикла попал в ДТП под камерой. Его поездка закончилась на асфальте

Петербургский квадроциклист не поделил перекрёсток с легковушкой

Водитель квадроцикла попал в аварию в Невском районе Петербурга днём 19 апреля. Об этом очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте», опубликовав фотографии с места происшествия.

По их словам, авария произошла на пересечении улицы Дыбенко с проспектом Большевиков. Судя по размещённому в группе снимку, поездка на квадроцикле закончилась для его владельца на асфальте.

В распоряжении «Фонтанки» оказалась видеозапись, на которой запечатлено ДТП. В ролике видно, как квадроциклист маневрирует между участниками транспортного потока. Затем в его сторону внезапно начинает двигаться легковой автомобиль, выполняющий поворот. Чтобы предотвратить столкновение, водитель квадроцикла пытается объехать машину, но переворачивается на бок.

«Фонтанка.ру»

«Фонтанка» обратилась за подробностями случившегося в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

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Комментарии (1)

Alex000
Ахах, да, а вот кто в этом случае будет виновником ДТП?
Ставлю на то, что сам квадроциклист, потому что к опрокидыванию привёл его манёвр.
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