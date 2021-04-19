Водитель квадроцикла попал в аварию в Невском районе Петербурга днём 19 апреля. Об этом очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте», опубликовав фотографии с места происшествия.
По их словам, авария произошла на пересечении улицы Дыбенко с проспектом Большевиков. Судя по размещённому в группе снимку, поездка на квадроцикле закончилась для его владельца на асфальте.
В распоряжении «Фонтанки» оказалась видеозапись, на которой запечатлено ДТП. В ролике видно, как квадроциклист маневрирует между участниками транспортного потока. Затем в его сторону внезапно начинает двигаться легковой автомобиль, выполняющий поворот. Чтобы предотвратить столкновение, водитель квадроцикла пытается объехать машину, но переворачивается на бок.
«Фонтанка.ру»
«Фонтанка» обратилась за подробностями случившегося в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.