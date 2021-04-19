Водитель квадроцикла попал в аварию в Невском районе Петербурга днём 19 апреля. Об этом очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте», опубликовав фотографии с места происшествия.



По их словам, авария произошла на пересечении улицы Дыбенко с проспектом Большевиков. Судя по размещённому в группе снимку, поездка на квадроцикле закончилась для его владельца на асфальте.