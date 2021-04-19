Петербург на 13% отстаёт от Москвы по доле населения с антителами к COVID-19

В разных регионах России иммунитет к коронавирусной инфекции имеют 25–87 % населения. Такую информацию представила глава Роспотребнадзора Анна Попова 19 апреля, выступая на общем собрании отделения медицинских наук Российской академии наук (РАН), пишет ТАСС.
В популяционном исследовании ведомства, четвёртый этап которого прошёл в марте, принимают участие 204 тысячи добровольцев. Последние данные показали, что иммунитет к COVID-19 в Петербурге сформировался у 27,4 % петербуржцев. Это значительно меньше, чем в столице и Подмосковье. Так, в Москве, по оценкам Роспотребнадзора, уже 40,6 % москвичей могут противостоять вирусу, в Московской области показатель ещё выше — 44 %.
Выше всего коллективный иммунитет в Астраханской области (51,6 %), Белгородской области(47,7 %), Ставропольском крае (46,7 %) и Татарстане (45,5 %). Однако есть и совсем незащищённые регионы: Краснодарский край (5,1 % имеющих антитела к COVID-19) и Тюменская область (9,5 %).