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Петербург на 13% отстаёт от Москвы по доле населения с антителами к COVID-19

Роспотребнадзор: Иммунитетом к коронавирусу обладают больше четверти петербуржцев

В разных регионах России иммунитет к коронавирусной инфекции имеют 25–87 % населения. Такую информацию представила глава Роспотребнадзора Анна Попова 19 апреля, выступая на общем собрании отделения медицинских наук Российской академии наук (РАН), пишет ТАСС.

В популяционном исследовании ведомства, четвёртый этап которого прошёл в марте, принимают участие 204 тысячи добровольцев. Последние данные показали, что иммунитет к COVID-19 в Петербурге сформировался у 27,4 % петербуржцев. Это значительно меньше, чем в столице и Подмосковье. Так, в Москве, по оценкам Роспотребнадзора, уже 40,6 % москвичей могут противостоять вирусу, в Московской области показатель ещё выше — 44 %.

Выше всего коллективный иммунитет в Астраханской области (51,6 %), Белгородской области(47,7 %), Ставропольском крае (46,7 %) и Татарстане (45,5 %). Однако есть и совсем незащищённые регионы: Краснодарский край (5,1 % имеющих антитела к COVID-19) и Тюменская область (9,5 %).

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Комментарии (2)

rastaman
Уверен - если бы такое исследование провели до начала «страшной и ужасной пандемии» - цифры были бы примерно такими же.
265087582
Сомнительные данные
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