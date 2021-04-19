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«Пока я работаю, этот судья не будет обслуживать матчи». За что забанили рефери Вилкова

Футбольный арбитр Михаил Вилков пожизненно дисквалифицирован из-за утраты доверия

Футбольный судья из Нижнего Новгорода Михаил Вилков пожизненно отстранен от работы на любых матчах. Об этом пишет «Чемпионат.com» 19 апреля со ссылкой на главу судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.

«Могу подтвердить, что Михаил Вилков отстранён от судейства. Пока я работаю, этот судья не будет обслуживать матчи. Ни РПЛ, ни ФНЛ, ни ПФЛ. Это моё решение. Формулировка? Утрата доверия», — подчеркнул Хачатурянц.

По словам Вилкова, он узнал о своей дисквалификации из Интернета.

«Я позвонил в приёмную Ашота Хачатурянца и записался к нему на приём. Дата и время нашей встречи пока неизвестны. Официально о своём отстранении я ничего не слышал. Хочу пообщаться с руководителем лично — откровенно и по-мужски. Разговаривал с Виктором Кашшаи (руководитель департамента судейства РФС. — Прим. ред.), он никаких решений не принимал. Посоветовал мне контактировать непосредственно с Ашотом», — заявил Вилков.

Изначально Вилков получил отстранение после игры «Рубина» с «Краснодаром» (1:3) 17 октября, когда казанцы протестовали против решений арбитра. Судья находился на испытательном сроке. После игры 26-го тура между «Локомотивом» и «Ростовом» (4:1) 17 апреля судья вновь подвергся критике за свои решения.

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Комментарии (4)

265115248
"Хочу пообщаться с руководителем лично — откровенно и по-мужски...."
хоспаде, в этих кругах понятие "чести" отсутствует напрочь!
шлюхи, самые обыкновенные - и по сути и по призванию...
SNOW
Глава судейского комитета РФС - армянин, руководитель департамента судейства - мадьяр. Интернационализм в действии. Все нации имеют право на самоопределение и т.п.
kolpankolpan
Что то поздно у них вскипело. Этого сына гиены и змеи надо было отстранять еще после матча ЦСКА--ЗЕНИТ в по за том году. Показательная была игра от ЦСКА . Шведонос всех сдал с криком "Мнье ничего не будет". А уж как толкались, били и плевались...И была тишина.... И что сейчас возбухли? Ведь поди нравилось?
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