«Пока я работаю, этот судья не будет обслуживать матчи». За что забанили рефери Вилкова

Футбольный судья из Нижнего Новгорода Михаил Вилков пожизненно отстранен от работы на любых матчах. Об этом пишет «Чемпионат.com» 19 апреля со ссылкой на главу судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.



«Могу подтвердить, что Михаил Вилков отстранён от судейства. Пока я работаю, этот судья не будет обслуживать матчи. Ни РПЛ, ни ФНЛ, ни ПФЛ. Это моё решение. Формулировка? Утрата доверия», — подчеркнул Хачатурянц.



По словам Вилкова, он узнал о своей дисквалификации из Интернета.



«Я позвонил в приёмную Ашота Хачатурянца и записался к нему на приём. Дата и время нашей встречи пока неизвестны. Официально о своём отстранении я ничего не слышал. Хочу пообщаться с руководителем лично — откровенно и по-мужски. Разговаривал с Виктором Кашшаи (руководитель департамента судейства РФС. — Прим. ред.), он никаких решений не принимал. Посоветовал мне контактировать непосредственно с Ашотом», — заявил Вилков.

