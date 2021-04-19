Замглавы администрации Унцукульского района Дагестана Мухаммад Хамзатов потребовал удалить фотографию с двумя обнаженными девушками в Сулакском каньоне. Об этом сообщает телеканал «360». Девушки, отметим, на фотографии стоят спиной.



Хамзатов пояснил, что в этом снимке можно углядеть нарушение статьи 148 УК РФ (оскоробление чувств верующих). Он заверил, что власти рады видеть в регионе каждого, но «подобные эксцессы негативно влияют на общественно-политическую ситуацию».



«Вы же видели комментарии с угрозами. К нам обращаются старейшины района, села, молодежь обращается, женщины, учителя. Поэтому немножко обеспокоены, что у нас в районе это произошло. <…> Я сам лично обращался к этим девушкам. Я думаю, они в первый и в последний раз это совершили», — подчеркнул Хамзатов.