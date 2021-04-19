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В обнаженной фотосессии в Дагестане увидели оскорбление верующих

«Голое» фото у Сулакского каньона возмутило дагестанцев

Замглавы администрации Унцукульского района Дагестана Мухаммад Хамзатов потребовал удалить фотографию с двумя обнаженными девушками в Сулакском каньоне. Об этом сообщает телеканал «360». Девушки, отметим, на фотографии стоят спиной.

Хамзатов пояснил, что в этом снимке можно углядеть нарушение статьи 148 УК РФ (оскоробление чувств верующих). Он заверил, что власти рады видеть в регионе каждого, но «подобные эксцессы негативно влияют на общественно-политическую ситуацию».

«Вы же видели комментарии с угрозами. К нам обращаются старейшины района, села, молодежь обращается, женщины, учителя. Поэтому немножко обеспокоены, что у нас в районе это произошло. <…> Я сам лично обращался к этим девушкам. Я думаю, они в первый и в последний раз это совершили», — подчеркнул Хамзатов.

Снимок, судя по всему, был сделан еще осенью прошлого года. Если его не удалят из соцсети, власти Дагестана собираются обратиться в правоохранительные органы. Хамзатов уточнил, что одна из девушек уже удалила фото, вторая «препирается».

«У нас тоже запланировано мероприятие с местной молодежью, чтобы агрессию свою проявляли в других местах, чтобы были культурными, когда подобные факты происходят, чтобы тоже принималось решение со всеми нормами этики», — добавил чиновник.

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Комментарии (7)

Alkaline
Мм, самая лучшая реклама. Никогда не слышал об этом каньоне - а теперь знаю! )
260818321
Дагестан самое лучшее место для туристов! Дикари! Махачкалу бы привели в порядок, дерьмо прямо в Каспий течет. Дикари!
Маэстро
А когда мусульмане бухие по городу ездят, они веру не оскорбляют?
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