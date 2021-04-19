Бойцовская собака напала на мать с ребёнком в Москве. К инциденту присматривается СК

Следственный комитет России проводит доследственную проверку информации о нападении собаки бойцовской породы на мать с ребёнком на юго-западе Москвы. Об этом 19 апреля сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова.

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Readovka.

В информации указано, что инцидент произошёл на улице вблизи жилого комплекса «Саларьево» в Новой Москве. На кадрах видно, как отбиться от агрессивного животного помогают случайные прохожие. После этого собака перебежала на другую сторону дороги и атаковала двух своих сородичей, которых их хозяин выгуливал на поводке. Мужчина всеми силами старался защитить своих питомцев, отгоняя агрессора.