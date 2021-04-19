Бойцовская собака напала на мать с ребёнком в Москве. К инциденту присматривается СК

Следственный комитет России проводит доследственную проверку информации о нападении собаки бойцовской породы на мать с ребёнком на юго-западе Москвы. Об этом 19 апреля сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова.
Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Readovka.
В информации указано, что инцидент произошёл на улице вблизи жилого комплекса «Саларьево» в Новой Москве. На кадрах видно, как отбиться от агрессивного животного помогают случайные прохожие. После этого собака перебежала на другую сторону дороги и атаковала двух своих сородичей, которых их хозяин выгуливал на поводке. Мужчина всеми силами старался защитить своих питомцев, отгоняя агрессора.
«Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, указанных в опубликованной информации. В ходе проверки будет дана оценка работе службе участковых уполномоченных и органов исполнительной власти по контролю за исполнением требований по содержанию домашних животных. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в СК.
Как пишет телеканал 360 со ссылкой на жительницу ЖК, рядом с которым это произошло, хозяин агрессивных собак часто появляется на улице в нетрезвом виде и даёт своим питомцам свободу передвижения. В этот раз один из псов атаковал собаку, с которой гуляла женщина, и та взяла её на руки. На кадрах ребёнок стоит поодаль от происходящего.