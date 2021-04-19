Роспотребнадзор нашел связь между заболеваемостью COVID-19 и погодой

Суточные колебания заболеваемости коронавирусом зависят и от погодных факторов, считает заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.



«При неустойчивой весенней погоде суточные колебания заболевания могут продолжаться, как это бывает обычно при любых сезонных ОРВИ», — цитирует её 19 апреля РИА Новости.

По словам Пшеничной, с 14 марта число новых случаев COVID-19 не превышает 10 тысяч. Эпидемиолог указывает, что для улучшения эпидситуации необходимы показатели популяционного иммунитета в 60 — 70%, однако сейчас «достаточно велика» прослойка людей без антител.