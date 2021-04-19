Главный пульмонолог Минздрава: В России из пациентов с COVID-19 на ИВЛ выжили меньше четверти

Более чем две трети пациентов в России, которым из-за коронавирусной инфекции понадобился аппарат искусственной вентиляции лёгких, умерли. Об этом 19 апреля заявил главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ России Сергей Авдеев.
«По усредненным российским данным, летальность на фоне ИВЛ составляла свыше
В своей презентации он представил следующие данные: летальность среди пациентов на ИВЛ составляла
По словам Авдеева, с начала пандемии изменился и подход к лечению сложных случаев COVID-19: ранее «говорили о предпочтении ранней интубации», а теперь предпочтительнее применять «другую тактику респираторной поддержки».
Его слова подтверждают и данные исследования Сеченовского университета по смертности на ИВЛ. Из 61 пациента, кому провели неинвазивную вентиляцию легких, выжили 44. Тем, у кого данная терапия не принесла результата, провели процедуру ИВЛ, и из 17 пациентов выкарабкались только двое.