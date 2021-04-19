Главный пульмонолог Минздрава: В России из пациентов с COVID-19 на ИВЛ выжили меньше четверти

Более чем две трети пациентов в России, которым из-за коронавирусной инфекции понадобился аппарат искусственной вентиляции лёгких, умерли. Об этом 19 апреля заявил главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ России Сергей Авдеев.

«По усредненным российским данным, летальность на фоне ИВЛ составляла свыше 75 % », — цитирует «Интерфакс» слова Авдеева, сказанные им на общем собрании отделения медицинских наук РАН.