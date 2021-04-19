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Главный пульмонолог Минздрава: В России из пациентов с COVID-19 на ИВЛ выжили меньше четверти

Более 75% прошедших через ИВЛ больных коронавирусом в России умерли

Более чем две трети пациентов в России, которым из-за коронавирусной инфекции понадобился аппарат искусственной вентиляции лёгких, умерли. Об этом 19 апреля заявил главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ России Сергей Авдеев.

«По усредненным российским данным, летальность на фоне ИВЛ составляла свыше 75 %», — цитирует «Интерфакс» слова Авдеева, сказанные им на общем собрании отделения медицинских наук РАН.

В своей презентации он представил следующие данные: летальность среди пациентов на ИВЛ составляла 76,5 %, на неинвазивной вентиляции легких — 36,8 %, а при подаче кислорода — 10 %. В процессе искусственной вентиляции лёгких часто развивались баротравмы, пневмоторекс, подкожная эмфизема (частота последнего осложнения — от 10 до 40 %).

По словам Авдеева, с начала пандемии изменился и подход к лечению сложных случаев COVID-19: ранее «говорили о предпочтении ранней интубации», а теперь предпочтительнее применять «другую тактику респираторной поддержки».

Его слова подтверждают и данные исследования Сеченовского университета по смертности на ИВЛ. Из 61 пациента, кому провели неинвазивную вентиляцию легких, выжили 44. Тем, у кого данная терапия не принесла результата, провели процедуру ИВЛ, и из 17 пациентов выкарабкались только двое.

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Комментарии (2)

Агроном аэродрома
А из пациентов на ИВЛ без ко-виdа? Только не тех, которые из комы звонят главрвачам, что де у них кислород в аппарате заканчивается. И не тех, кто завещал свою 30-минутную ежедневную дозу сыновьям с дочерьми.
rybalka
Более 75% прошедших через ИВЛ больных коронавирусом в России умерли
Более чем две трети пациентов в России, которым .... понадобилась ИВЛ, умерли. ///
Разумеется, 75% больше, чем две трети (чем одна вторая, чем три пятых, чем четыре седьмых, чем пять восьмых.... ). Но почему-то есть ощущение, что автор текста полагал: 75% это и есть 2/3
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