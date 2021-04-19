Группа «Эталон» в первом квартале 2021 года увеличила выручку до 18 млрд рублей

Группа «Эталон» увеличила денежные поступления в первом квартале 2021 года на 2%, до 18 млрд рублей. На продажу недвижимости пришлось 16,2 млрд рублей — реализовано 98,6 тыс. кв. м. На счета эскроу поступило 4,9 млрд рублей, а доля ипотечных сделок с жильем составила 63%.
— Некоторое снижение объемов реализации в первом квартале 2021 года после рекордных результатов прошлого года связано, в первую очередь, с сокращением открытой для продажи недвижимости, — отметил президент Группы «Эталон» Геннадий Щербина. — Временный дефицит предложения заметно повлиял на динамику показателей год к году: сумма контрактов за первые три месяца года составила более 16 млрд рублей. Средняя цена за квадратный метр выросла на 15%, до 164 тыс. рублей, обеспечив объем денежных поступлений на уровне 18 млрд рублей.
В компании рассчитывают, что выход в продажу проектов из текущего портфеля и новые приобретения участков помогут полностью компенсировать дефицит предложения и обеспечить стабильный рост показателей по итогам 2021 года.
Как уточнил вице-президент по экономике и финансам Группы «Эталон» Илья Косолапов, на конец марта чистый корпоративный долг Группы «Эталон» сократился до 16,1 млрд рублей. Объем средств на счетах эскроу достиг 28,5 млрд рублей, что позволяет компании по-прежнему привлекать проектное финансирование по льготной ставке, которая в зависимости от проекта варьируется от 3,5% практически до 0%. Повышение ключевой ставки не оказало влияния на стоимость обслуживания долга.
— Средняя процентная ставка по нашему долговому портфелю составляет 7,05% по сравнению с 8,3% на конец 2020 года, — добавил Косолапов. — Таким образом, Группа «Эталон» находится в комфортной позиции для пополнения земельного банка и способна выплачивать гарантированные дивиденды акционерам.