Группа «Эталон» в первом квартале 2021 года увеличила выручку до 18 млрд рублей

Группа «Эталон» увеличила денежные поступления в первом квартале 2021 года на 2%, до 18 млрд рублей. На продажу недвижимости пришлось 16,2 млрд рублей — реализовано 98,6 тыс. кв. м. На счета эскроу поступило 4,9 млрд рублей, а доля ипотечных сделок с жильем составила 63%.

— Некоторое снижение объемов реализации в первом квартале 2021 года после рекордных результатов прошлого года связано, в первую очередь, с сокращением открытой для продажи недвижимости, — отметил президент Группы «Эталон» Геннадий Щербина. — Временный дефицит предложения заметно повлиял на динамику показателей год к году: сумма контрактов за первые три месяца года составила более 16 млрд рублей. Средняя цена за квадратный метр выросла на 15%, до 164 тыс. рублей, обеспечив объем денежных поступлений на уровне 18 млрд рублей.

