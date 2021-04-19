Легендарный советский хоккеист Виктор Шувалов скончался в возрасте 97 лет. Об этом 19 апреля сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России.
⭐ Ушёл из жизни Виктор Григорьевич Шувалов, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира: https://t.co/m8td5H5RtY— Хоккей России (@russiahockey) April 19, 2021
Выражаем соболезнования родным и близким Виктора Григорьевича, всем, кто знал его и работал с первопроходцем отечественного хоккея.#россиявмоемсердце pic.twitter.com/x255TeUhwc
Виктор Шувалов выиграл первые для сборной СССР чемпионат мира в 1954 году и Олимпиаду в 1956 году.
Шувалов — многократный чемпион СССР (1951–1953, 1955 и 1956). Свою игровую карьеру он провёл в «Дзержинце», ВВС МВО, ЦСКА и СКВО.