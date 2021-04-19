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В 97 лет ушел из жизни обладатель первой олимпийской золотой медали по хоккею в истории СССР

Умер первый чемпион мира и олимпийский чемпион по хоккею Виктор Шувалов

Легендарный советский хоккеист Виктор Шувалов скончался в возрасте 97 лет. Об этом 19 апреля сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России.

Виктор Шувалов выиграл первые для сборной СССР чемпионат мира в 1954 году и Олимпиаду в 1956 году.

Шувалов — многократный чемпион СССР (1951–1953, 1955 и 1956). Свою игровую карьеру он провёл в «Дзержинце», ВВС МВО, ЦСКА и СКВО.

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