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Выдры из океанариума Джорджии заболели коронавирусом

В США азиатские выдры заразились COVID-19

Азиатские выдры в океанариуме Джорджии заразились коронавирусом. Об этом сообщается в Facebook учреждения.

«У них начали проявляться легкие респираторные симптомы, такие, как чихание, насморк, легкая вялость, а некоторые начали кашлять. Мы рады сообщить, что у них все хорошо, и мы ожидаем полного выздоровления», — говорится в сообщении.

Пока выдр не показывают посетителям, они находятся под наблюдением экспертов. Скорее всего, животные заразились от бессимптомного сотрудника, прямого контакта с гостями у них нет.

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Комментарии (1)

nalchik11
Лишь бы не было, как с норками
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