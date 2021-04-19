Азиатские выдры в океанариуме Джорджии заразились коронавирусом. Об этом сообщается в Facebook учреждения.
«У них начали проявляться легкие респираторные симптомы, такие, как чихание, насморк, легкая вялость, а некоторые начали кашлять. Мы рады сообщить, что у них все хорошо, и мы ожидаем полного выздоровления», — говорится в сообщении.
Пока выдр не показывают посетителям, они находятся под наблюдением экспертов. Скорее всего, животные заразились от бессимптомного сотрудника, прямого контакта с гостями у них нет.