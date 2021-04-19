Петербуржцам расскажут легенды и мифы округа Екатерингоф

Обычно на лекции разоблачают «легенды и мифы», но порой они так прочно вплетаются в историю, что сама история уже непредставима без реки-призрака Таракановки или баек об Обводном канале. 23 апреля на бесплатной лекции в библиотеке «Екатерингофская» узнаем краеведческие таинственности тамошних мест. 12+
Казалось бы, Петр подарил эти земле жене, в 1711 году здесь появилась ее резиденция с искусственными прудами — словом, «царское место». Но жители молодого города именовали локацию и «Чертов угол», и «Чертова пустошь». Очень благодатная почва для легенд. Например, к одному только Молвинскому столпу, колонне возле Екатерингофского парка, приклеилось сразу несколько баек. Будто бы тут похоронена любимая лошадь Петра I Лизетта — та самая, на которой восседает Медный всадник. Тех, кто распространял легенду, видимо, не очень смущало то, что после кончины любимой лошади Петр распорядился сделать из нее чучело — и оное можно увидеть в Зоологическом музее. Или будто бы Молвинский столп — памятник на месте казни фаворита Екатерины I Виллима Монса. В этом случае рассказчикам не мешало то, что Монса обезглавили на Троицкой площади. А если задержаться в Екатерингофском парке после сумерек, то, говорят, можно рассчитывать на волнующую встречу с призраком последнего владельца этих мест — фабриканта и спирита Шаканиди.
Слушаем 23 апреля лекцию «Легенды и мифы округа Екатерингоф» в библиотеке «Екатерингофская» (ул. Циолковского, д. 7). Записаться можно на страничке библиотеки во «ВКонтакте». Начало в 18:30.
Александра Шеромова