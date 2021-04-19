Петербуржцам расскажут легенды и мифы округа Екатерингоф

Казалось бы, Петр подарил эти земле жене, в 1711 году здесь появилась ее резиденция с искусственными прудами — словом, «царское место». Но жители молодого города именовали локацию и «Чертов угол», и «Чертова пустошь». Очень благодатная почва для легенд. Например, к одному только Молвинскому столпу, колонне возле Екатерингофского парка, приклеилось сразу несколько баек. Будто бы тут похоронена любимая лошадь Петра I Лизетта — та самая, на которой восседает Медный всадник. Тех, кто распространял легенду, видимо, не очень смущало то, что после кончины любимой лошади Петр распорядился сделать из нее чучело — и оное можно увидеть в Зоологическом музее. Или будто бы Молвинский столп — памятник на месте казни фаворита Екатерины I Виллима Монса. В этом случае рассказчикам не мешало то, что Монса обезглавили на Троицкой площади. А если задержаться в Екатерингофском парке после сумерек, то, говорят, можно рассчитывать на волнующую встречу с призраком последнего владельца этих мест — фабриканта и спирита Шаканиди.

