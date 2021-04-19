Пенсионер на «Тойоте Королле» в Бурятии влетел в жилой дом, пробив стену комнаты, в которой спал младенец. Жильцов чуть не завалило брёвнами.

Как сообщает республиканская ГИБДД в своём Instagram, ДТП произошло 19 апреля около 7:40 в посёлке Сужа под Улан-Удэ. 59-летний водитель «Тойоты» не справился с управлением и совершил наезд на дом. Сам водитель и его пассажир — 11-летний мальчик — доставлены в медицинское учреждение. Также пострадал ребёнок 2020 года рождения, который находился в доме.