Пенсионер на «Тойоте Королле» в Бурятии влетел в жилой дом, пробив стену комнаты, в которой спал младенец. Жильцов чуть не завалило брёвнами.
Как сообщает республиканская ГИБДД в своём Instagram, ДТП произошло 19 апреля около 7:40 в посёлке Сужа под Улан-Удэ. 59-летний водитель «Тойоты» не справился с управлением и совершил наезд на дом. Сам водитель и его пассажир — 11-летний мальчик — доставлены в медицинское учреждение. Также пострадал ребёнок 2020 года рождения, который находился в доме.
«Транссибинфо» уточняет, что рядом с домом находится овраг, который сработал как трамплин. Госпитализирована, по данным издания, ещё и бабушка 3-месячного малыша: их обоих чуть не завалило брёвнами. У водителя-пенсионера зафиксированы ушибы. Всех четверых медики обследуют в больнице.
По словам очевидцев, у машины отказали тормоза. В ГИБДД эту информацию пока не подтверждают.
На кадрах ГИБДД видно, что автомобиль извлекли из стены с помощью трактора.