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«Тойота» застряла в доме в метре от земли. Среди пострадавших — дети

В Бурятии водитель пробил стену комнаты, где спал младенец

Пенсионер на «Тойоте Королле» в Бурятии влетел в жилой дом, пробив стену комнаты, в которой спал младенец. Жильцов чуть не завалило брёвнами.

Как сообщает республиканская ГИБДД в своём Instagram, ДТП произошло 19 апреля около 7:40 в посёлке Сужа под Улан-Удэ. 59-летний водитель «Тойоты» не справился с управлением и совершил наезд на дом. Сам водитель и его пассажир — 11-летний мальчик — доставлены в медицинское учреждение. Также пострадал ребёнок 2020 года рождения, который находился в доме.

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«Транссибинфо» уточняет, что рядом с домом находится овраг, который сработал как трамплин. Госпитализирована, по данным издания, ещё и бабушка 3-месячного малыша: их обоих чуть не завалило брёвнами. У водителя-пенсионера зафиксированы ушибы. Всех четверых медики обследуют в больнице.

По словам очевидцев, у машины отказали тормоза. В ГИБДД эту информацию пока не подтверждают.

На кадрах ГИБДД видно, что автомобиль извлекли из стены с помощью трактора.

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