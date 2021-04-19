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Инженер, биолог и астрофизик расскажут, когда человек обживет открытый космос

Очередное научное ток-шоу «Разберем на атомы» от Информационного центра по атомной энергии будет посвящено открытому космосу. Бесплатно, 12+

Фото: Gerd Altmann, Pixabay.com
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Ближайшая к нам звезда Проксима Центавра — в 80 тысячах лет полета. За такое время можно крепко заскучать, поэтому ученые рассматривают гибернацию, погружение в сон. Проблема в том, что к гибернации приспособлены, например, медведи, черепахи, змеи, сурки — но не люди. И все же если человека научить впадать в анабиоз, это пригодилось бы и в полетах на Марс: хотя до него добираться всего 5 месяцев, погружение в сон сэкономило бы массу ресурсов. Кроме того, технологии наверняка найдется применение и на Земле. Например, космическая медицина уже нашла несколько решений для реабилитации людей с церебральным параличом — а начиналось все с создания специального костюма, который создавал нагрузку на скелетно-мышечный аппарат космонавта.

Фильм «Марсианин» с Мэттом Дэймоном критиковали за неправдоподобность: не вырастить на Красной планете картошку, потому что ей нужна помощь специальных бактерий, а они в тех почвах не приживутся. Но ведь есть и такие, которые приживутся. Да и не только бактерии: тихоходки, беспозвоночные животные длиной чуть больше 1 мм, умудрились на Земле прожить в условиях, сходных с марсианскими. Можно ли «встроить» ген тихоходки человеку?

Биолог Ирина Бодэ, инженер-конструктор космического приборостроения Александр Хохлов и научный сотрудник Пулковской обсерватории Кирилл Масленников поделятся своими знаниями о том, насколько человечество продвинулось в открытый космос и зачем ему это надо. Ток-шоу пройдёт 22 апреля в «Книге и кофе» (Гагаринская улица, 20). Начало в 19:30, информация о регистрации на страничке ИЦАЭ в СПб во «ВКонтакте».

Александра Шеромова

Фото: Gerd Altmann, Pixabay.com

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