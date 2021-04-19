Инвесторы оценили Clubhouse в 4 млрд долларов

Приложение Clubhouse, основанное на голосовом общении, закрыло очередной раунд финансирования на прошлой неделе, и, по некоторым данным, оценочная стоимость стартапа выросла до 4 млрд долларов. Об этом 19 апреля сообщает Reuters.
На этот раз инвесторами выступили Эндрю Чен из венчурной фирмы Andreessen Horowitz, а также DST Global, Tiger Global и Elad Gil. Объём финансирования не уточняется, отмечает издание.
В начале апреля 2021 года Bloomberg писал, что Clubhouse планирует привлечь 4 млрд долларов инвестиций. Сообщалось также, что переговоры о покупке стартапа вёл Twitter. Уже тогда соцсеть планировала приобрести приложение за 4 млрд долларов. Однако ни представители Twitter, ни представители Clubhouse ситуацию не комментировали.
Clubhouse был запущен весной 2020 года выпускниками Стэнфордского университета, предпринимателями из Кремниевой долины и по совместительству бывшими сотрудниками Google — Полом Дэвисоном и Роэном Сетом. Соцсеть начала набирать популярность, когда на неё обратили внимание знаменитости, в частности глава Tesla Илон Маск, а также актеры Джаред Лето и Кевин Харт. Clubhouse остаётся закрытой сетью, регистрация в которой возможна только после получения «инвайта» — специального приглашения.