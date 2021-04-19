Источник: «Зенит» ведет переговоры с «Барселоной» о трансфере защитника

Футбольный клуб «Зенит» хочет приобрести защитника «Барселоны» Самюэля Умтити. Как пишет в твиттере футбольный инсайдер Фабрицио Романо, петербургская команда ведет переговоры с испанцами о трансфере 27-летнего футболиста.
«Барселона» готова отпустить француза. Решение зависит от игрока, который получил несколько предложений от европейских клубов.
Умтити играет за «Барселону» с 2016 года. За это время он дважды выиграл чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок Испании. В сезоне-2020/21 футболист сыграл 10 матчей в Ла Лиге. В составе сборной Франции он выиграл чемпионат мира 2018 года в России, стал серебряным призером домашнего чемпионата Европы — 2016.