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Источник: «Зенит» ведет переговоры с «Барселоной» о трансфере защитника

«Зенит» нашел усиление защиты в «Барселоне»

Футбольный клуб «Зенит» хочет приобрести защитника «Барселоны» Самюэля Умтити. Как пишет в твиттере футбольный инсайдер Фабрицио Романо, петербургская команда ведет переговоры с испанцами о трансфере 27-летнего футболиста.

«Барселона» готова отпустить француза. Решение зависит от игрока, который получил несколько предложений от европейских клубов.

Умтити играет за «Барселону» с 2016 года. За это время он дважды выиграл чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок Испании. В сезоне-2020/21 футболист сыграл 10 матчей в Ла Лиге. В составе сборной Франции он выиграл чемпионат мира 2018 года в России, стал серебряным призером домашнего чемпионата Европы — 2016.

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