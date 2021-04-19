Полицейский застрелил обвиняемого в суде. Мужчина угрожал металлическим прутом

Полицейский застрелил пытавшегося сбежать арестанта возле Центрального районного суда Новосибирска. Об этом 19 апреля сообщили в пресс-службе суда.



«При разгрузке конвойного автомобиля обвиняемый, доставленный для решения вопроса по мере пресечения, удерживая сотрудника конвоя, угрожал применением насилия, требовал отпустить его. Один из сотрудников конвоя применил табельное оружие», — говорится в сообщении.



Мужчине вызвали скорую, однако он скончался на месте, уточнили в суде. Обвиняемый проходил по делу о сбыте наркотиков. СК возбудил дело по статье о посягательстве на жизнь полицейского (ст. 317 УК РФ). Как считают в ведомстве, мужчина в кузове служебной машины повалил сотрудницу полиции на пол и приставил к ее шее металлический прут.

