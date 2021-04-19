Ученый Сколтеха расскажет, на что способен мозг

Если доказать, что силой мысли можно двигать предметы — можно получить премию им. Гарри Гудини в 1 млн рублей. Еще никто не доказал, но нейронауки уже демонстрируют что-то похожее на телекинез и телепатию. Подробнее об этом расскажут 22 апреля в бесплатном онлайн-лектории Сколтеха в «Архэ». 12+

Чемпионат мира 2014 года в Бразилии ударом по мячу открыл Джулиано Пинто. После аварии его тело обездвижено от середины груди до кончиков пальцев ног, мяч он пнул силой мысли. А если точнее — он мысленно воображал удар по мячу, мозговые электрические импульсы воздействовали на экзоскелет, то есть «внешний скелет», к которому было прикреплено тело Джулиано. Это одна из самых ярких демонстраций работы нейроинтерфейса — технологии, которая связывает мозг и компьютер. Другая яркая демонстрация «действия силой мысли» — недавняя, от стартапа, спонсируемого Илоном Маском: обезьяна с помощью вживленного чипа играла в компьютерную игру.

В «чтении мысли» результаты тоже есть. Например, человек смотрит на видеоизображение, в это время снимается электроэнцефалограмма, а компьютер по ЭЭГ реконструирует, какую картинку видит человек. То есть «переводит» с языка электрических сигналов в нечто визуальное. Правда, компьютер не в принципе «прочитает» мысли, а угадывает правильную мысль из нескольких предложенных. Не настоящее чтение мыслей, но шаг в его сторону.



Нейрофизиолог, профессор Сколковского института науки и технологий Михаил Лебедев расскажет, что такое нейрокомпьютерные интерфейсы, можно ли эти технологии назвать условно телекинезом или телепатией и как скоро можно будет передавать свои думы не компьютеру, а другому человеку.



Смотрим онлайн-лекцию «Говорит и показывает мозг» 22 апреля в 19:00. Трансляция будет на youtube-канале «Архэ».



Александра Шеромова

