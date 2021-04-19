FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +8
76.82р92.29р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Ученый Сколтеха расскажет, на что способен мозг

Если доказать, что силой мысли можно двигать предметы — можно получить премию им. Гарри Гудини в 1 млн рублей. Еще никто не доказал, но нейронауки уже демонстрируют что-то похожее на телекинез и телепатию. Подробнее об этом расскажут 22 апреля в бесплатном онлайн-лектории Сколтеха в «Архэ». 12+

Фото: Image by Jiří Pohlídal from Pixabay
ПоделитьсяПоделиться

Чемпионат мира 2014 года в Бразилии ударом по мячу открыл Джулиано Пинто. После аварии его тело обездвижено от середины груди до кончиков пальцев ног, мяч он пнул силой мысли. А если точнее — он мысленно воображал удар по мячу, мозговые электрические импульсы воздействовали на экзоскелет, то есть «внешний скелет», к которому было прикреплено тело Джулиано. Это одна из самых ярких демонстраций работы нейроинтерфейса — технологии, которая связывает мозг и компьютер. Другая яркая демонстрация «действия силой мысли» — недавняя, от стартапа, спонсируемого Илоном Маском: обезьяна с помощью вживленного чипа играла в компьютерную игру.

В «чтении мысли» результаты тоже есть. Например, человек смотрит на видеоизображение, в это время снимается электроэнцефалограмма, а компьютер по ЭЭГ реконструирует, какую картинку видит человек. То есть «переводит» с языка электрических сигналов в нечто визуальное. Правда, компьютер не в принципе «прочитает» мысли, а угадывает правильную мысль из нескольких предложенных. Не настоящее чтение мыслей, но шаг в его сторону.

Нейрофизиолог, профессор Сколковского института науки и технологий Михаил Лебедев расскажет, что такое нейрокомпьютерные интерфейсы, можно ли эти технологии назвать условно телекинезом или телепатией и как скоро можно будет передавать свои думы не компьютеру, а другому человеку.

Смотрим онлайн-лекцию «Говорит и показывает мозг» 22 апреля в 19:00. Трансляция будет на youtube-канале «Архэ».

Александра Шеромова

Фото: Image by Jiří Pohlídal from Pixabay

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Djnyana
Господа, это исследовано "миллион раз", называется это - ускорение восприятия, учёный что ли про наркотики расскажет?) Мозг способен лишь на одно - вычислять! Душа способна.. - Мозгом, - Управлять! ) Но.., учёный расскажет.. - ни о чём! )
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний