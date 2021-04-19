Россия грозить расторгнуть налоговое соглашение с Голландией. На кону доходы X5 Retail Group и «Яндекса»

Комитет Госдумы по международным делам рассмотрит проект закона о расторжении соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами 20 апреля. Об этом 19 апреля сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на главу профильного комитета депутата Леонида Слуцкого.
Как следует из отчета торгового представителя России в королевстве, всего в стране работают 400 «нидерландских» компаний, включая зарегистрированные там «Яндекс» и X5 Retail Group, Gazprom International, Svyaznoy N.V. В 2019 году они совокупно заработали 340 млрд рублей, из которых Россия получила только 10 млрд рублей налогов.
По поручению президента Владимира Путина правительство решило поднять ставку по налогам на дивиденды и проценты для нидерландских компаний с 2–3% до 15%. Нидерланды выступили против этого, переговоры продолжаются. В Госдуме уверены, что во вторник профильный комитет одобрит законопроект о расторжении действующего соглашения.
Ранее Мальта и Кипр тоже отказались от аналогичных условий, но после заявления России о расторжении соглашений они согласились внести изменения. Также было решено скорректировать соглашение с Люксембургом.