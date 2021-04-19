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Россия грозить расторгнуть налоговое соглашение с Голландией. На кону доходы X5 Retail Group и «Яндекса»

Законопроект о расторжении налогового соглашения с Нидерландами рассмотрят в Госдуме

Комитет Госдумы по международным делам рассмотрит проект закона о расторжении соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами 20 апреля. Об этом 19 апреля сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на главу профильного комитета депутата Леонида Слуцкого.

Как следует из отчета торгового представителя России в королевстве, всего в стране работают 400 «нидерландских» компаний, включая зарегистрированные там «Яндекс» и X5 Retail Group, Gazprom International, Svyaznoy N.V. В 2019 году они совокупно заработали 340 млрд рублей, из которых Россия получила только 10 млрд рублей налогов.

По поручению президента Владимира Путина правительство решило поднять ставку по налогам на дивиденды и проценты для нидерландских компаний с 2–3% до 15%. Нидерланды выступили против этого, переговоры продолжаются. В Госдуме уверены, что во вторник профильный комитет одобрит законопроект о расторжении действующего соглашения.

Ранее Мальта и Кипр тоже отказались от аналогичных условий, но после заявления России о расторжении соглашений они согласились внести изменения. Также было решено скорректировать соглашение с Люксембургом.

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Комментарии (5)

Жора__
Неплохо устроились!((( Бабло рубят здесь, а налоги и юрисдикция в Голландии! Истиные патриоты!
dedmoroz_5e4d8827384c2
не надо грозиться, надо делать
Obseerv
Пятёрочка превратится снова в копейку...
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