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Противнику сына Кадырова не помогла «хорошая двоечка». Он проиграл бой, хотя продолжал нападать

Сыну Кадырова присудили победу на ринге, хотя его соперник продолжал атаковать

13-летнему сыну главы Чечни Рамзана Кадырова Адаму присудили победу на турнире по боксу, хотя его соперник еще стоял на ногах и продолжал поединок. Видео с боем опубликовали в соцсети «ВКонтакте» в группе «Не ТВ».

Сам поединок прошел еще в начале апреля в Грозном на турнире «Время Легенд 6: Спецоперация». На записи видно, что Адам Кадыров (в черных трусах) начинает схватку с боксером из Кабардино-Балкарии Асланом Биттировым, но поединок прерывает судья. Он отсчитывает Биттирову нокдаун, хотя тот еще стоит на ногах и готов продолжать.

Комментаторы «Матч ТВ» отмечают «хорошую двоечку» Аслана и говорят, что решение рефери «довольно непонятно». В заметке «Грозный Информ» о бое утверждается, что победу Адаму Кадырову принес технический нокаут, а Биттирову он якобы «не оставил и единого шанса».

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Комментарии (4)

Oleg_I
А, Биттиров из КБР, не знает чеченских порядков. Тяжелая работа у рефери: вовремя бой не остановишь, можно и в ущелье упасть случайно.
alexadmin
Сдается мне, судья своими действиями оскорбил Рамзана Ахматовича, подумав что тот может быть необъективен и пристрастен в случае, когда дело касается его родных..
261678851
Да. Уж лучше бы было за голову предупреждения и дисквал, а не нок считать. Вышла совсем туфта.
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