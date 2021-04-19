13-летнему сыну главы Чечни Рамзана Кадырова Адаму присудили победу на турнире по боксу, хотя его соперник еще стоял на ногах и продолжал поединок. Видео с боем опубликовали в соцсети «ВКонтакте» в группе «Не ТВ».



Сам поединок прошел еще в начале апреля в Грозном на турнире «Время Легенд 6: Спецоперация». На записи видно, что Адам Кадыров (в черных трусах) начинает схватку с боксером из Кабардино-Балкарии Асланом Биттировым, но поединок прерывает судья. Он отсчитывает Биттирову нокдаун, хотя тот еще стоит на ногах и готов продолжать.