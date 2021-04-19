13-летнему сыну главы Чечни Рамзана Кадырова Адаму присудили победу на турнире по боксу, хотя его соперник еще стоял на ногах и продолжал поединок. Видео с боем опубликовали в соцсети «ВКонтакте» в группе «Не ТВ».
Сам поединок прошел еще в начале апреля в Грозном на турнире «Время Легенд 6: Спецоперация». На записи видно, что Адам Кадыров (в черных трусах) начинает схватку с боксером из Кабардино-Балкарии Асланом Биттировым, но поединок прерывает судья. Он отсчитывает Биттирову нокдаун, хотя тот еще стоит на ногах и готов продолжать.
Комментаторы «Матч ТВ» отмечают «хорошую двоечку» Аслана и говорят, что решение рефери «довольно непонятно». В заметке «Грозный Информ» о бое утверждается, что победу Адаму Кадырову принес технический нокаут, а Биттирову он якобы «не оставил и единого шанса».