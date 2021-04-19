В Петербурге родные двух младшеклассниц заявили о сексуальном насилии над детьми. Полиция зашла в семью и к знакомому

Полиция и Следственный комитет проверяют информацию о сексуальном насилии, жертвами которого могли стать две девочки. Пока материалов хватило на административные протоколы о мелком хулиганстве и побоях.
Как стало известно «Фонтанке» 19 апреля, накануне заявление о преступлении написал отец девочки девяти лет из Сестрорецка. Обидчиком дочери руководитель мебельной фирмы назвал 21-летнего нигде не работающего жителя Приморского района. Молодого человека задержали в садоводстве в Сестрорецке. В полиции на него оформили протокол о мелком хулиганстве. Следственный комитет занимается проверкой.
Тем же вечером в полицию поступила информация о другом ребёнке, который якобы тоже подвергся насилию. За помощью обратилась воспитатель детского сада, указавшая на брата — 48-летнего водителя такси из Купчино без официального трудоустройства. По словам женщины, брат на протяжении последних трёх лет проявляет не отцовские чувства к своей падчерице. Девочке исполнилось 11 лет, её мать также написала заявление.
Правоохранители застали отчима дома, мужчина задержан. Пока он получил протокол по статье о побоях (6.1.1 КоАП) и остаётся в отделе. По всем заявлениям решается вопрос о возбуждении уголовного дела.