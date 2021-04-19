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Премьера спектакля Бориса Павловича «Вещественные доказательства»

20 и 21 апреля в театре «Карлссон Хаус» состоится премьера спектакля «Вещественные доказательства».

Фото: афиша спектакля
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Эта работа выросла из лаборатории «ВещьДок», которую театр проводил прошлой осенью. Режиссер Борис Павлович («Лавр», «Квартира. Разговоры») и театральный художник Ксения Перетрухина, лауреат премии «Золотая маска» и постоянный соавтор постановок Дмитрия Волкострелова, а также множества других проектов, сделанных на стыке театра и современного искусства, объединились, чтобы создать спектакль про обычные вещи. Ведь практически любой объект способен рассказать не только свою историю, но и историю своих владельцев.

Рядовые предметы повседневности (стеклянная банка, стул, кружка и др.) станут героями спектакля, когда-то молча наблюдавшими за разными событиями, становясь, таким образом, хранителями памяти и человеческого опыта. В основе постановки — рассказы реальных людей про вещи, которыми они некогда обладали, но почему-то расстались с ними.

Первая часть «Доказательств» — экскурсия, вторая — аукцион, третья и последующие — на усмотрение зрителей.

Показы пройдут на Фурштатской, 30 (вход через окно). Начало в 20:00.

16+.

Наталия Эфендиева

Фото: афиша спектакля

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