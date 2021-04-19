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На севере Петербурга задержали двух коллег после звонка о стрельбе у детской площадки

Двух мужчин, у которых нашли пневматический пистолет, увезли в отдел полиции в Петербурге

Воскресное развлечение в виде стрельбы по бутылкам во дворе дома в Нейшлотском переулке прервала полиция.

Как стало известно «Фонтанке» 19 апреля, накануне около одиннадцати часов вечера в полицию поступил звонок от мужчины. Он сообщил о громкой компании, которая выпивает рядом с детской площадкой у дома 5, корпус 2, по указанному переулку, слышны звуки стрельбы.

Выехавший на место наряд полиции нашел во дворе двух мужчин — 30-летнего сварщика и 32-летнего наладчика одной петербургской фирмы. У последнего при себе нашли пневматический пистолет и металлические шарики к нему. Он уверял, что лишь один раз выстрелил из него по пластиковой бутылке.

Проводится проверка.

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Комментарии (2)

Ivan Topor
И что дальше? Какое преступление совершили эти люди, выстрелив из игрушечного пистолетика по пластмассовой бутылке? Тут вон, дикари из аулов, что ни день, палят направо и налево, никому дела нет...
265112968
Горжусь российской полицией! Пластиковые стаканчики и пневмопульки нам не грозят!
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