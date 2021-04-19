На севере Петербурга задержали двух коллег после звонка о стрельбе у детской площадки

Воскресное развлечение в виде стрельбы по бутылкам во дворе дома в Нейшлотском переулке прервала полиция.



Как стало известно «Фонтанке» 19 апреля, накануне около одиннадцати часов вечера в полицию поступил звонок от мужчины. Он сообщил о громкой компании, которая выпивает рядом с детской площадкой у дома 5, корпус 2, по указанному переулку, слышны звуки стрельбы.



Выехавший на место наряд полиции нашел во дворе двух мужчин — 30-летнего сварщика и 32-летнего наладчика одной петербургской фирмы. У последнего при себе нашли пневматический пистолет и металлические шарики к нему. Он уверял, что лишь один раз выстрелил из него по пластиковой бутылке.

