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Полиция оставила жителя Петербурга без улова. Найденным в Неве занимаются эксперты

Из Невы выловили под сотню патронов

Неожиданную находку сделал житель Петербурга, который проводил воскресенье у реки в Невском районе города. Из воды он раз за разом доставал патроны, до сотни не хватило несколько штук.

Как стало известно «Фонтанке» 19 апреля, накануне незадолго до двух часов дня в экстренную службу позвонил 37-летний мужчина, попросивший правоохранителей взглянуть на его улов. Поисковый магнит он забрасывал в Неву на проспекте Обуховской Обороны у сада «Куракина дача». Из воды достал патроны, их количество обозначил уверенным «много».

Приехавшие на место сотрудники следственно-оперативной группы насчитали 93 патрона различного калибра. Боеприпасы изъяли и направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр.

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Комментарии (2)

265867894
Пули со стальным сердечником?! А иначе там магнитится нечему: латунная гильза,свинцовая пуля в медной оболочке,ну и порох...
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