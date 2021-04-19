Полиция оставила жителя Петербурга без улова. Найденным в Неве занимаются эксперты

Неожиданную находку сделал житель Петербурга, который проводил воскресенье у реки в Невском районе города. Из воды он раз за разом доставал патроны, до сотни не хватило несколько штук.



Как стало известно «Фонтанке» 19 апреля, накануне незадолго до двух часов дня в экстренную службу позвонил 37-летний мужчина, попросивший правоохранителей взглянуть на его улов. Поисковый магнит он забрасывал в Неву на проспекте Обуховской Обороны у сада «Куракина дача». Из воды достал патроны, их количество обозначил уверенным «много».

