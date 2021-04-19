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Власти обяжут согласовывать с ГИБДД организацию дорожного движения: знаки, светофоры, камеры

Контроль за организацией движения возвращают МВД

Поправки к Закону «Об организации дорожного движения», подготовленные Минтрансом в 2020 году, после общественных обсуждений и согласований с ведомствами были рассмотрены правительственной комиссией по законопроектной деятельности. Комиссия одобрила проект, пишет 19 апреля «Коммерсантъ».

Одна из основных идей законопроекта: власти всех уровней должны будут согласовывать с ГИБДД (подразделениями МВД) установку знаков, светофоров, камер, расположение разметки, то есть вопросы организации дорожного движения. В полиции поясняют, что отсутствие такой процедуры приводит к нарушениям в области безопасности движения и создаёт угрозу жизни граждан. Эти же полномочия полиция имела до 2013 года.

Проекты организации дорожного движения (ПОДД) не надо согласовывать в двух случаях:

  • при аварийно-восстановительных работах после аварии или ЧП, когда движение ограничивается не более чем на двое суток;
  • при проведении массовых мероприятий, в том числе на территории дорог (спортивных, культурных, шествий, велопробегов, ярмарок, киносъёмок), если они длятся не больше суток.

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Комментарии (1)

SWd
В принципе, безопасность дорожного движения этим решением похоронят. Последнее, чем будет руководствоваться это ведомство - здравый смысл и международные исследования. Зато ставить бесполезные заборы в два слоя - это к ним. ГОСТ головного мозга, или как это там называется.
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