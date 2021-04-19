Власти обяжут согласовывать с ГИБДД организацию дорожного движения: знаки, светофоры, камеры

Поправки к Закону «Об организации дорожного движения», подготовленные Минтрансом в 2020 году, после общественных обсуждений и согласований с ведомствами были рассмотрены правительственной комиссией по законопроектной деятельности. Комиссия одобрила проект, пишет 19 апреля «Коммерсантъ».

Одна из основных идей законопроекта: власти всех уровней должны будут согласовывать с ГИБДД (подразделениями МВД) установку знаков, светофоров, камер, расположение разметки, то есть вопросы организации дорожного движения. В полиции поясняют, что отсутствие такой процедуры приводит к нарушениям в области безопасности движения и создаёт угрозу жизни граждан. Эти же полномочия полиция имела до 2013 года.