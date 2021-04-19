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Летевший из Парижа в Токио самолёт экстренно сел в России: пилоту могло стать плохо

Трансконтинентальный «Боинг» приземлился в Новосибирске

В Новосибирске 19 апреля совершил вынужденную посадку трансконтинентальный Boeing 787–800 Dreamliner, летевший из Парижа в Токио.

По предварительным данным, командиру судна стало плохо, сообщает NGS. По данным онлайн-табло аэропорта Толмачёво, рейс ANA 216 Париж — Токио японской авиакомпании All Nippon Airways приземлился в 9:53 по местному времени.

«Вынужденная посадка, инсульт у командира воздушного судна. КВС направлен в реанимацию, экипаж на отдыхе. Вылет через 18 часов, есть резервный экипаж у судна. Это грузовая авиакомпания, пассажиров на борту не было», — цитирует издание слова пресс-службы Западно-Сибирской прокуратуры на транспорте.

В пресс-службе аэропорта не подтверждают эту информацию. По их данным, это был пассажирский самолёт, он находился на перегоне, поэтому пассажиров на борту не было. «Было 7 членов экипажа. Командир вышел из самолета самостоятельно, на ногах, отказался от госпитализации, предварительные меры проведены, он остается в машине скорой помощи, но инсульт не подтвержден», — отметили в пресс-службе.

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