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На Петроградке ограничат движение. Там восстанавливают благоустройство после прокладки водопровода

В районе станции метро «Чкаловская» в Петербурге вводятся дорожные ограничения

Работы по восстановлению благоустройства после прокладки водопровода повлияют на движение транспорта в Петроградском районе Петербурга, где из-за этого вводятся некоторые дорожные ограничения.

Как сообщили в Государственной административно-технической инспекции, в частности, с 19 по 20 апреля для автомобилистов полностью закроют Малый проспект П.С. на участке от Пионерской до Малой Разночинной улицы.

Кроме этого, с 21 по 23 апреля и с 26 по 30 апреля закрывается направление движения транспорта по Малой Разночинной улице от Чкаловского проспекта к Малому проспекту.

Также на период с 24 по 25 апреля будет перекрыт участок Малой Разночинной улице у Чкаловского проспекта и ограничено движение по Чкаловскому проспекту от Пионерской улицы до Большой Разночинной улицы.

Отметим, в районе станции метро «Чкаловская» некоторые ограничения уже действуют, начиная с выходных. Так, с субботы, 17 апреля, и до вторника, 20 апреля, проезд для водителей усложняется на пересечении Малого проспекта П.С. и Малой Разночинной улицы.

Ремонтные работы на объекте выполняет ГУП «Водоканал Санкт‑Петербурга».

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