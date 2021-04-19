На Петроградке ограничат движение. Там восстанавливают благоустройство после прокладки водопровода

Работы по восстановлению благоустройства после прокладки водопровода повлияют на движение транспорта в Петроградском районе Петербурга, где из-за этого вводятся некоторые дорожные ограничения.



Как сообщили в Государственной административно-технической инспекции, в частности, с 19 по 20 апреля для автомобилистов полностью закроют Малый проспект П.С. на участке от Пионерской до Малой Разночинной улицы.



Кроме этого, с 21 по 23 апреля и с 26 по 30 апреля закрывается направление движения транспорта по Малой Разночинной улице от Чкаловского проспекта к Малому проспекту.

