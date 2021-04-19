На Петроградке ограничат движение. Там восстанавливают благоустройство после прокладки водопровода

Работы по восстановлению благоустройства после прокладки водопровода повлияют на движение транспорта в Петроградском районе Петербурга, где из-за этого вводятся некоторые дорожные ограничения.
Как сообщили в Государственной административно-технической инспекции, в частности, с 19 по 20 апреля для автомобилистов полностью закроют Малый проспект П.С. на участке от Пионерской до Малой Разночинной улицы.
Кроме этого, с 21 по 23 апреля и с 26 по 30 апреля закрывается направление движения транспорта по Малой Разночинной улице от Чкаловского проспекта к Малому проспекту.
Также на период с 24 по 25 апреля будет перекрыт участок Малой Разночинной улице у Чкаловского проспекта и ограничено движение по Чкаловскому проспекту от Пионерской улицы до Большой Разночинной улицы.
Отметим, в районе станции метро «Чкаловская» некоторые ограничения уже действуют, начиная с выходных. Так, с субботы, 17 апреля, и до вторника, 20 апреля, проезд для водителей усложняется на пересечении Малого проспекта П.С. и Малой Разночинной улицы.
Ремонтные работы на объекте выполняет ГУП «Водоканал Санкт‑Петербурга».