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На юге Петербурга бабушка рванула на красный и попала под автобус

Автобус сбил на Пулковской улице пенсионерку, переходившую дорогу на красный свет

Авария с участием пожилой петербурженки произошла в Московском районе 18 апреля. О ДТП рассказали очевидцы в социальных сетях.

Около 17.30 на перекрёстке Пулковской и Звездной улиц автобус сбил пешехода. По словам горожан, пенсионерка начала переходить проезжую часть на красный сигнал светофора.

«Фонтанка.ру»

Эту версию подтверждает и видео с места ДТП. На нём женщина в розовой куртке покидает тротуар, пока остальные пешеходы продолжают ожидать. Пенсионерку сбивает поворачивающий автобус.

«Лежала с признаками жизни, даже встать пыталась, скорая забрала», — уточнили очевидцы.

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Комментарии (20)

AlBerkut
Жёстко приложилась о бусик...
Точнее после прикладывания упала под него, хоть скорость и небольшой была, но могла и под колесо попасть, а вот тогда последствия могут быть очень серьёзными...
В каком состоянии увозили?
Вот так на ровном месте водила ничего не нарушив получил геморрой на некое, и весьма возможно продолжительное время🤔
Здоровья бабушке....
260843741
Да пенсионеры часто на светофор не смотрят, если их автобус/трамвай/троллейбус. Словно последний транспорт в их жизни. Водителя жалко.
Skrepy
Какие ее политические требования ?
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