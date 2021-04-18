Авария с участием пожилой петербурженки произошла в Московском районе 18 апреля. О ДТП рассказали очевидцы в социальных сетях.
Около 17.30 на перекрёстке Пулковской и Звездной улиц автобус сбил пешехода. По словам горожан, пенсионерка начала переходить проезжую часть на красный сигнал светофора.
«Фонтанка.ру»
Эту версию подтверждает и видео с места ДТП. На нём женщина в розовой куртке покидает тротуар, пока остальные пешеходы продолжают ожидать. Пенсионерку сбивает поворачивающий автобус.
«Лежала с признаками жизни, даже встать пыталась, скорая забрала», — уточнили очевидцы.