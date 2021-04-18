Жители Соснового Бора спасли истощенного тюлененка. Животное выхаживают в Центре спасения морских млекопитающих

Жители Соснового Бора пришли на помощь к детенышу серого тюленя. Животное 18 апреля доставили в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих на территории ГУП «Водоканал» в Репино. Об этом сообщает паблик предприятия «ВКонтакте».
Самочку тюленя в Сосновом Бору видели несколько дней назад, но животное уплыло. «Следуя инструкциям зоологов, людям удалось поймать детеныша, посадить в машину и перевезти в Центр сохранения морских млекопитающих», — прокомментировали эту информацию в Водоканале.
Животное недавно перелиняло и серьезно истощено. Тюлененок весит всего 12 килограмм вместо положенных 40 кг. «На теле животного поклевы от крупных птиц и абсцесс нижней челюсти. Специалисты оценивают ее состояние как неудовлетворительное. Тюлененка поместили в индивидуальный карантинный бокс для дальнейшего лечения», — такой отчет о состоянии подопечной дают в предприятии.
Теперь на территории Водоканала в Репино обитают шестеро тюленят.