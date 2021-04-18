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Жители Соснового Бора спасли истощенного тюлененка. Животное выхаживают в Центре спасения морских млекопитающих

В Сосновом Бору спасли детеныша серого тюленя

Жители Соснового Бора пришли на помощь к детенышу серого тюленя. Животное 18 апреля доставили в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих на территории ГУП «Водоканал» в Репино. Об этом сообщает паблик предприятия «ВКонтакте».

Самочку тюленя в Сосновом Бору видели несколько дней назад, но животное уплыло. «Следуя инструкциям зоологов, людям удалось поймать детеныша, посадить в машину и перевезти в Центр сохранения морских млекопитающих», — прокомментировали эту информацию в Водоканале.

Животное недавно перелиняло и серьезно истощено. Тюлененок весит всего 12 килограмм вместо положенных 40 кг. «На теле животного поклевы от крупных птиц и абсцесс нижней челюсти. Специалисты оценивают ее состояние как неудовлетворительное. Тюлененка поместили в индивидуальный карантинный бокс для дальнейшего лечения», — такой отчет о состоянии подопечной дают в предприятии.

Теперь на территории Водоканала в Репино обитают шестеро тюленят.

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и основатели фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская настоятельно просят жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области в случае обнаружения нерпы или тюленя срочно звонить по телефону горячей линии Фонда друзей балтийской нерпы по телефону: 8 (812) 699–23–99. Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно оказать помощь животному, не приближайтесь к нему и постарайтесь не обнаруживать своего присутствия. По возможности дождитесь приезда специалистов.

Водоканал участвует в работе по спасению морских млекопитающих балтийского региона с 2013 года. Эта поддержка стала продолжением многолетней работы, которую предприятие проводит по защите Балтики. В сентябре 2014 года на территории сооружений Водоканала в Репино был открыт не имеющий аналогов в России Центр изучения и сохранения морских млекопитающих. С 2013 года спасены и возвращены в дикую природу 78 нерп и тюленей.

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Комментарии (1)

virtvid
Ну хоть что-то хорошее есть в новостях , а не только чепиги путины и прочие шойги
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