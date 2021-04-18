«Сейчас ведутся плановые работы, не требующие никаких мероприятий по усилению. Идёт этап подготовительных работ. Выполняется комбинированным способом демонтаж куска здания. То есть там, где нет необходимости механизированных работ, разборка делается усилиями альпинистов, там, где встречается арматура или ещё что-то, нужна техника. Это всё на уровне 7 этажа», — рассказали в компании. Представитель застройщика уточнил, что в соответствии с регламентом, ведётся мониторинг 30-метровой зоны вокруг объекта, установлены маячки. Мониторинг выполняет госкомпания «Центр экспертного технического сопровождения».

Ранее ещё предыдущий собственник приостановил снос гостиницы из-за трудностей, связанных с подземной частью здания и близости исторических домов. В «ПСК» уточнили, что в случае если после дополнительного исследования потребуется укрепление, это будет сделано.



Сроки завершения демонтажа застройщик назвать затруднился, подчеркнув, что он проводится постепенно.



«Северная корона» — гостиница, которая успела стать петербургской достопримечательностью, здание неформально называли проклятым. Объект начали возводить ещё в советские времена, и тогда проект считался передовым. Однако гостиницу так и не ввели в эксплуатацию, а само здание несколько раз поменяло собственника. Очередной — банк «Санкт-Петербург» — в 1995 году отмечал в «Северной короне» свое пятилетие. В числе приглашенных были Анатолий Собчак и его супруга Людмила Нарусова.



Во время банкета скончался митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн, который был на мероприятии в качестве гостя. Согласно городской легенде, священнослужитель умер через несколько минут после того, как благословил Собчака на участие в выборах главы Петербурга. С тех пор здание стояло заброшенным.



О том, что проект приобрела ГК «ПСК» стало известно в феврале 2021 года. На этом месте застройщик планирует возвести жилой комплекс на 259 квартир с детским садом и подземным паркингом.

