Погода в Петербурге сохранит весенний настрой в первые рабочие дни новой недели. Осадки обещают к среде.
По прогнозу Северо-Западного гидрометцентра, 19 и 20 апреля в Петербурге будет солнечная погода. Температура воздуха днём прогреется до +13 градусов, ночью похолодает до +3.
В среду, 21 апреля, в городе ожидается переменная облачность. Ночью и утром возможен небольшой дождь. Столбик термометра днём поднимется до +7 градусов, ночью — до +4.
Рабочая неделя в Петербурге начнётся с погоды для прогулок. Зонтики стоит приготовить к среде
После солнечного начала рабочей недели петербуржцам стоит приготовить дождевики
Погода в Петербурге сохранит весенний настрой в первые рабочие дни новой недели. Осадки обещают к среде.