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Вторая волна пандемии не достигла минимума. В Смольном вероятность третьей назвали высокой

Смольный: вторая волна коронавируса не достигла минимума

В Петербурге снижается интенсивность распространения коронавируса, но вторая волна не окончена. Минимальные показатели, которые наблюдались в августе 2020 года, не достигнуты. Это следует из информационной справки межведомственного городского координационного совета по противодействию COVID-19, опубликованной на сайте Смольного 18 апреля.

По последним данным, которые приводит совет, в Петербурге зарегистрировано на 3,09 % больше новых случаев коронавируса, чем было неделей ранее. Вместе с тем, количество госпитализированных пациентов с ковид-ассоциированным состоянием снизилось на 3,35 %. Число активно больных «короной» за прошедшую неделю уменьшилось на 4,31 %.

«Высока вероятность третьей волны. В Петербурге продолжают действовать базовые противоэпидемические ограничения, идет массовая вакцинация населения против COVID-19», — говорится в сообщении.

В Петербурге успели вакцинировать 498 558 человек, из которых полностью цикл завершили 346 220 человек. За последние сутки первую дозу вакцины получили 3 168 человек, вторую — 3 468.

Для больных с COVID-19 в городе развернуты 5 273 койки, из которых 1 207 свободны. Доля тяжелых больных составляет 28%, 156 человек находятся на искусственной вентиляции легких.

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Комментарии (4)

gencon
Организаторов голосования на пеньках когда привлекут? Когда Европа закрылась, у нас пировали оборотни
Теодор
Просто надо было привиться, и никакой третьей волны бы не было. В каждой поликлинике есть вакцина, даже в ТРК, но народ сидит и ждет у моря погоды.
bluxer
Придумайте уже наконец новую болезнь. "Французский насморк", например. Сколько можно доить дохлую корову.
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