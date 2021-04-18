По последним данным, которые приводит совет, в Петербурге зарегистрировано на 3,09 % больше новых случаев коронавируса, чем было неделей ранее. Вместе с тем, количество госпитализированных пациентов с ковид-ассоциированным состоянием снизилось на 3,35 %. Число активно больных «короной» за прошедшую неделю уменьшилось на 4,31 %.
«Высока вероятность третьей волны. В Петербурге продолжают действовать базовые противоэпидемические ограничения, идет массовая вакцинация населения против COVID-19», — говорится в сообщении.
В Петербурге успели вакцинировать 498 558 человек, из которых полностью цикл завершили 346 220 человек. За последние сутки первую дозу вакцины получили 3 168 человек, вторую — 3 468.
Для больных с COVID-19 в городе развернуты 5 273 койки, из которых 1 207 свободны. Доля тяжелых больных составляет 28%, 156 человек находятся на искусственной вентиляции легких.
Вторая волна пандемии не достигла минимума. В Смольном вероятность третьей назвали высокой
Смольный: вторая волна коронавируса не достигла минимума
В Петербурге снижается интенсивность распространения коронавируса, но вторая волна не окончена. Минимальные показатели, которые наблюдались в августе 2020 года, не достигнуты. Это следует из информационной справки межведомственного городского координационного совета по противодействию COVID-19, опубликованной на сайте Смольного 18 апреля.
По последним данным, которые приводит совет, в Петербурге зарегистрировано на 3,09 % больше новых случаев коронавируса, чем было неделей ранее. Вместе с тем, количество госпитализированных пациентов с ковид-ассоциированным состоянием снизилось на 3,35 %. Число активно больных «короной» за прошедшую неделю уменьшилось на 4,31 %.