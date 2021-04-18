Десятки черепах погибли в озере на территории заповедника в Воронежской области. Видео со всплывшими на поверхность рептилиями опубликовали очевидцы в социальных сетях накануне, 17 апреля.
Кадры сняты около деревни Маклок. В озере обитает единственная в регионе популяция редкого вида — черепахи болотной.
«Около двух десятков насчитали — и крупных, и малышей, панцири торчат по всей поверхности воды. Рыбы тоже животами вверх повсплывали. Говорят, пару недель назад черепахи были живы ещё, только отходили от спячки», — прокомментировала автор видео.
Специалисты взяли пробы воды из озера, также будут исследованы погибшие рептилии на предмет паразитов. «Была маловодная осень, в озере было мало воды, зимой водоем промерз до дна», — назвал одну из возможных причин гибели черепах замдиректора заповедника Николай Козак.
Государственный заказник федерального значения «Воронежский» занимает южную часть Усманского бора. На его территории расположены множество памятников природы, такие как озеро Чистое, озеро Черепашье, болото Клюквенное и другие.