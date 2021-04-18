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Коэффициент распространения COVID-19 в России вырос до максимума с декабря

В Петербурге коэффициент распространения коронавируса снизился до единицы

В воскресенье, 18 апреля, коэффициент распространения коронавируса в России продолжил рост и увеличился до 1,07. Это максимальное значение показателя с 7 декабря прошлого года, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперштаба.

В Москве коэффициент достиг 1,33 — для столицы это максимум с 7 октября. В то же время данный показатель превышает единицу только в трёх из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся. Помимо Москвы, это Подмосковье (1,04) и Ростовская область (1,01).

В Петербурге коэффициент снизился до 1.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введённых весной прошлого года для борьбы с эпидемией.

Ранее «Фонтанка» писала, что за последние сутки в Петербурге было выявлено 695 новых случаев коронавируса.

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