Коэффициент распространения COVID-19 в России вырос до максимума с декабря

В воскресенье, 18 апреля, коэффициент распространения коронавируса в России продолжил рост и увеличился до 1,07. Это максимальное значение показателя с 7 декабря прошлого года, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперштаба.



В Москве коэффициент достиг 1,33 — для столицы это максимум с 7 октября. В то же время данный показатель превышает единицу только в трёх из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся. Помимо Москвы, это Подмосковье (1,04) и Ростовская область (1,01).

