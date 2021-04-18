Красивая жизнь разбилась о поребрик. В Петербурге сотрудник автомойки взял погонять «Лексус» клиента

Премиальный автомобиль возбудил желание покрасоваться у сотрудника автомойки в Петербурге. Ночная поездка закончилась перспективой уголовного дела.
Как стало известно «Фонтанке» 18 апреля, накануне в полицию обратился 30-летний владелец «Лексуса». Мужчина для проведения химчистки оставил автомобиль на автомойке на Главной улице, а когда на следующий день вернулся принимать услугу, заметил повреждения на корпусе.
Оказалось, что «Лексусом» решил воспользоваться 33-летний приезжий из Узбекистана. Работник мойки позаимствовал презентабельный автомобиль для поездки в клуб, однако на обратном пути не справился с управлением, наехав на бордюрный камень и металлическое ограждение.
Лихача доставили в отдел полиции, в отношении него составлен административный протокол. «Автомобиль передан собственнику. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и об избрании меры пресечения», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
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