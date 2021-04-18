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Красивая жизнь разбилась о поребрик. В Петербурге сотрудник автомойки взял погонять «Лексус» клиента

В Петербурге сотрудник автомойки угнал «Лексус» клиента

Премиальный автомобиль возбудил желание покрасоваться у сотрудника автомойки в Петербурге. Ночная поездка закончилась перспективой уголовного дела.

Как стало известно «Фонтанке» 18 апреля, накануне в полицию обратился 30-летний владелец «Лексуса». Мужчина для проведения химчистки оставил автомобиль на автомойке на Главной улице, а когда на следующий день вернулся принимать услугу, заметил повреждения на корпусе.

Оказалось, что «Лексусом» решил воспользоваться 33-летний приезжий из Узбекистана. Работник мойки позаимствовал презентабельный автомобиль для поездки в клуб, однако на обратном пути не справился с управлением, наехав на бордюрный камень и металлическое ограждение.

Лихача доставили в отдел полиции, в отношении него составлен административный протокол. «Автомобиль передан собственнику. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и об избрании меры пресечения», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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Комментарии (8)

AlBerkut
Не понял, а 166 УК ещё не возбудилась? У ментов проблемы с .... 🤔
MyAdmiral Kruzenshtern
Интересно, на Лексусе не установлена спутниковая система, которая бы моментом узбека застукала в момент начала движения? Ну и не нужен этот Лексус этому владельцу, получается :)
Karl_Ivanovich
Что значит "взял погонять"?
Это называется простым термином "угон" и ДОЛЖНО караться в соответствии с нормами УК РФ.
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