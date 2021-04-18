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Полиция Петербурга провела вечер в армянском ресторане. Изъятого оружия хватило на уголовное дело

В Петербурге полиция накрыла ресторан армянской кухни, у посетителей изъято оружие

Уголовное дело о незаконном хранении оружия возбудили петербургские полицейские после визита в ресторан. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти 18 апреля.

По данным «Фонтанки», вечер пятницы, 16 апреля, полицейские провели в ресторане армянской кухни на Выборгском шоссе. В ведомство поступила информация, что в заведении пройдёт встреча, участники которой будут вооружены.

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В отдел полиции доставили девять уроженцев одного из закавказских государств, в возрасте от 30 до 49 лет. У двоих из них изъяли оружие: травматический пистолет с удалённым заводским номером и револьвер.

«В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении владельца револьвера», — уточнили в полиции.

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Комментарии (7)

lamer
Прошу Вячеслава Валентиновича Степченко ходатайствовать о награждении меня изъятым револьвером за многолетнее плодотворное отраслевое сотрудничество.
Danik
У двоих из них изъяли оружие: травматический пистолет с удалённым заводским номером и револьвер. - Стыдно это и оружием-то называть. Сказали бы честно, мол, хотели покушать!
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