По данным «Фонтанки», вечер пятницы, 16 апреля, полицейские провели в ресторане армянской кухни на Выборгском шоссе. В ведомство поступила информация, что в заведении пройдёт встреча, участники которой будут вооружены.
В отдел полиции доставили девять уроженцев одного из закавказских государств, в возрасте от 30 до 49 лет. У двоих из них изъяли оружие: травматический пистолет с удалённым заводским номером и револьвер.
«В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении владельца револьвера», — уточнили в полиции.