Как сообщили «Фонтанке» 18 апреля в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, за организацию и проведение подпольных игр отвечали двое мужчин, 46 и 34 лет, а также 47-летняя женщина. Причем женщина ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление.
«Фонтанка.ру»
При встрече с оперативниками злоумышленники попытались скрыться, слившись с толпой, но были задержаны. В итоге полиция изъяла 55 игровых аппаратов, системные блоки и другую технику. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). Двое подозреваемых задержаны. Женщине, давшей признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.