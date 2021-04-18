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Незаконные игорные клубы прикрыли по шести петербургским адресам

В Петербурге задержаны организаторы незаконных игорных заведений в разных районах города

В Петербурге пресечена деятельность сразу нескольких игорных заведений. Некоторые из них располагались в квартирах жилых домов на проспекте Энтузиастов, Наставников и Гражданском, другие были обустроены в нежилых помещениях на улице Коллонтай, Искровском проспекте и проспекте Энгельса.

Как сообщили «Фонтанке» 18 апреля в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, за организацию и проведение подпольных игр отвечали двое мужчин, 46 и 34 лет, а также 47-летняя женщина. Причем женщина ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

«Фонтанка.ру»

При встрече с оперативниками злоумышленники попытались скрыться, слившись с толпой, но были задержаны. В итоге полиция изъяла 55 игровых аппаратов, системные блоки и другую технику. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). Двое подозреваемых задержаны. Женщине, давшей признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Комментарии (1)

sakorol
Никогда не понимал этих игрунов ,больные люди
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