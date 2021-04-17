Сгорая в два мяча. Ничья «Зенита», за которую говорят «спасибо»

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Который год матчи петербургского клуба в Краснодаре проходят в режиме олдскульного рейва. Матч 26 тура РПЛ не стал исключением. Били много — и по воротам, и по ногам. Историческая замена, дикие ошибки в обороне, воля к победе: отдел спорта «Фонтанки» рассказывает, как «Зенит» сумел сравнять счет в, казалось бы, проигранном матче.

Смена главного тренера

«Краснодар» — одна из тех команд, в которой главный тренер менялся по ходу сезона. Начинал сезон главный частный клуб России под руководством Мурада Мусаева — собственного воспитанника, что во вселенной Сергея Галицкого, владельца клуба и экс-владельца сети «Магнит», очень важно. Именно с Мусаевым клуб добился максимальных достижений в своей короткой истории: две бронзы и попадание в групповой этап Лиги Чемпионов. Этот сезон у Мусаева откровенно не удался: после 25 тура команда идет на 11 месте без всяких шансов на еврокубки; в Лиге Чемпионов «Краснодар» не блеснул, как и все российские клубы, но сумел занять третье место и попал в плэй-офф Лиги Европы. 2021 года стал для Мусаева и команды кошмаром: вылет из еврокубков от «Динамо» (Загреб), поражения от «Сочи» и «Динамо», разгромы от «Спартака» (6:1) и «Ахмата» (5:0). После 5 мячей от чеченского клуба отставка Мусаева была принята. Клуб возглавил Виктор Гончаренко, уволенный незадолго до того в ЦСКА.



Эмоциональная составляющая

Есть основания полагать, что с «Зенитом» у Гончаренко в последнее время связаны плохие ассоциации. После поражения от петербургского клуба в июне белорусский специалист подал в отставку и на эмоциях, не взирая на карантинные ограничения, уехал на родину. Ту отставку руководство ЦСКА не приняло, и специалист продолжил работу. Продолжил до следующего поражения от «Зенита»: ровно месяц назад 17 марта команда Сергея Семака уверенно переиграла ЦСКА в Москве, и на этот раз решение начальства было однозначно — Гончаренко был отставлен. Создалось впечатление, что белорус не очень грустил: уже через неделю он возглавил «Краснодар».

Первый матч у нового главного тренера откровенно не удался: «Краснодар» проиграл в Туле «Арсеналу» 1:0 — третье поражение подряд (разница забитые-пропущенные выдающаяся — 2–9). Последний раз «Краснодара» выигрывал у «Тамбова», но этот результат сложно воспринимать всерьез: последние много месяцев самобытный клуб из Черноземья проводит в агрегатном состоянии «Зомби» и находится в предбанкротном состоянии. Понятно, что игра против «Зенита» — дома, на глазах у хозяина клуба — значила для Гончаренко очень многое. Парадоксы футбольной истории: впервые против петербургского клуба белорусский тренер сыграл в 2008 году в Лиге Чемпионов, будучи главным в БАТЭ из Борисова. Семак тогда играл в «Рубине», Сердар Азмун еще не подписал взрослый контракт, а Артем Дзюба забивал за «Спартак» «Тоттенхэму».



Встреча с бывшей

В «Краснодаре» собралась целая группа игроков, для которых матч против «Зенита» проходит в регистре «встреча с бывшей»: в свое время за петербургский клуб выступали Егор Бабурин, Евгений Марков, Сергей Петров (Марков с Петровым в 2009-м выигрывали первенство дублеров), Евгений Чернов, а Алексей Ионов и Игорем Смольниковым на двоих провели в самом северном городе-миллионере 11 футбольных лет.

Проблемы с капитаном

Еще перед матчем предыдущего тура против «Сочи» стало известно, что капитан петербуржцев, хорватский центральный защитник Деян Ловрен получил травму и пропустит ближайшие матчи. Вместо него на стадионе «Фишт» вышел воспитанник петербургского футбола Дмитрий Чистяков и, надо признать, выглядел достойно. Состав по сравнению с предыдущим туром остался без перемен: Андрей Лунев в воротах, Чистяков и Ярослав Ракицкий в центре обороны, Вячеслав Караваев и Дуглас Сантос по краям; Вендел, Малком, Вильмар Барриос, Далер Кузяев в полузащите; Сердар Азмун и Артем Дзюба в нападении.



Градус противостояния

В последние годы матчи «Зенита» в Краснодаре проходят с огоньком. В 2016 году румынский «Зенит» вел в счете, но проиграл на последних секундах благодаря супер-голу через себя Торнике Окриашвили. После той игры Дзюба подрался в раздевалке с вратарем Юрием Лодыгиным, который в эпизоде с голом потерял ворота. В 2019 году «Зенит» мог громить хозяев в первом тайме, но пропустил и выиграл опять же перед финальным свистком — Дзюба забил гол после углового. Та победа основательно приблизила первое чемпионство Семака. В сезоне 2019–2020 «Зенит» вообще оформил второе золото Семака, победив «Краснодар» в гостях. Матч в субботу подтвердил высоко задранную планку противостояния.

Ход матча

«Зенит» пропустил в самом начале первого тайма (и это был второй гол в первые 15 минут в сезоне). Ионов подтвердил важность правила «встреча с бывшей» и, открывшись за спину Чистякову, замкнул передачу в разрез от Кристоффера Оллсена. Команда Семака неожиданно — не в первый раз в 2021 году — оказалась в положении отыгрывающейся команды. Что-то придумать в атаке в первом тайме игроки петербургского клуба не смогли. После перерыве правило «бывшей» сработало второй раз: на 60 минуте Ионов, разорвав правый фланг, в штрафной отправил «в буфет» Ракицкого и с левой ноги сделал счет 2:0.



Матч-менеджемент

Уже через 4 минуты Семак сделал четверную замену — по масштабу это была первая такая замена в истории лиги. Было видно, что хозяева играют за будущее, а у «Зенита» стартовый состав был ошибкой. Поэтому поле покинули Дзюба, Малком, Караваев и Чистяков. Для Дзюба это замена стала самой ранней в современной истории; капитанскую повязку форвард передал Оздоеву. Барриос опустился в центр обороны, Магомед Оздоев вышел в опорную зону, Алексей Сутормин — на правый фланг, Себастьян Дриусси на позицию нападающего, Андрей Мостовой в группу атаки.

2:2

Замены сработали через 10 минут. На 75 минуте Азмун — после передачи Ракицкого — вышел на ударную позицию; Матвей Сафонов, вратарь «Краснодара», ошибся на выходе, и иранский форвард покатил мяч в пустые ворота. Через 600 секунд Мостовой откликнулся на подачу Сантоса из центральной зоны и в одно касание сравнял счет. В конце матча Азмун мог вывести «Зенит» вперед, но его удар заблокировали защитника «Краснодара».

Итоги матча

Гол Азмуна стал 16-м в лиге, пока иранский форвард идет на первом месте в списке нападающих. Матч против «Ротора» в следующем туре он пропустит из-за перебора желтых карточек. Сухая статистика: команды Гончаренко не могут выиграть у Семака последние 6 матчей, «Зенит» в предыдущий раз проигрывал «Краснодару» в 2018 году, еще во времена Роберто Манчини. Из пресс-конференции Семака есть смысл выделить одно предложение: «За такую ничью ребятам спасибо».



Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»

