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Мигрант показал, где в Ленобласти закопано тело убитого местного жителя. Подозреваемого задержали в Подмосковье

В Ленобласти просят ареста для иностранца, который показал место захоронения убитого местного жителя

В Киришский суд Ленобласти поступило ходатайство об аресте 29-летнего гражданина Узбекистана, подозреваемого в убийстве жителя посёлка Глажево. Накануне, спустя восемь месяцев после преступления, его задержали в селе Рогачёво Московской области, сообщает 47news.

Как полагают в СК, к смерти привела драка. Нетрезвый иностранец повздорил с 33-летним мужчиной на спортивной площадке. Он нанёс оппоненту как минимум два удара по голове и не менее трёх ударов по туловищу. От полученных травм пострадавший потерял сознание, а затем скончался. Дело происходило в 10 утра 5 августа, и тогда было лишь установлено, что местный житель пропал.

Сегодня, 17 апреля, задержанный показал место, где закопал тело. Оно находится примерно в 25 метрах от трассы Зуево — Новая Ладога недалеко от автобусной остановки и примерно в трёхстах метрах от места убийства.

Следственный комитет настаивает на аресте, поскольку подозреваемый часто переезжает в поисках работы. У СК есть два свидетеля, которые подтверждают официальную версию. По данным издания, скрывать тело помогал другой иностранец, но он уже уехал в Узбекистан.

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Комментарии (4)

MidNightWoodpecker
Чё там Песков говорил о нехватке мигрантов для его амбициозных планов?
Мол некому прорыв делать, надо еще завезти.
260659581
Умиляет вот это всегдашнее-подозреваемого в убийстве следствие ходотайствует об аресте! Да какое тут ходотайство- всё должно быть на автомате. Это ж не мешок картошки спёр! А мигранты..Тут чистой воды всё просто-наводнить страну чуждыми нам бесправными дешёвыми гастриками для извода своих русских.Работа- мигрантам, ненавидящим нас, гражданство-им, потом спокойно заменить наш этнос другим. Мечта криминального олигархата у которого нет Родины, а есть только прибыль. См статистику преступности.
Danik
Там этого и надо было закопать!
Без обид!
И проверить, кто ему разрешение на въезд дал!
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