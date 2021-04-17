Мигрант показал, где в Ленобласти закопано тело убитого местного жителя. Подозреваемого задержали в Подмосковье

В Киришский суд Ленобласти поступило ходатайство об аресте 29-летнего гражданина Узбекистана, подозреваемого в убийстве жителя посёлка Глажево. Накануне, спустя восемь месяцев после преступления, его задержали в селе Рогачёво Московской области, сообщает 47news.
Как полагают в СК, к смерти привела драка. Нетрезвый иностранец повздорил с 33-летним мужчиной на спортивной площадке. Он нанёс оппоненту как минимум два удара по голове и не менее трёх ударов по туловищу. От полученных травм пострадавший потерял сознание, а затем скончался. Дело происходило в 10 утра 5 августа, и тогда было лишь установлено, что местный житель пропал.
Сегодня, 17 апреля, задержанный показал место, где закопал тело. Оно находится примерно в 25 метрах от трассы Зуево — Новая Ладога недалеко от автобусной остановки и примерно в трёхстах метрах от места убийства.
Следственный комитет настаивает на аресте, поскольку подозреваемый часто переезжает в поисках работы. У СК есть два свидетеля, которые подтверждают официальную версию. По данным издания, скрывать тело помогал другой иностранец, но он уже уехал в Узбекистан.