Мигрант показал, где в Ленобласти закопано тело убитого местного жителя. Подозреваемого задержали в Подмосковье

В Киришский суд Ленобласти поступило ходатайство об аресте 29-летнего гражданина Узбекистана, подозреваемого в убийстве жителя посёлка Глажево. Накануне, спустя восемь месяцев после преступления, его задержали в селе Рогачёво Московской области, сообщает 47news.

Как полагают в СК, к смерти привела драка. Нетрезвый иностранец повздорил с 33-летним мужчиной на спортивной площадке. Он нанёс оппоненту как минимум два удара по голове и не менее трёх ударов по туловищу. От полученных травм пострадавший потерял сознание, а затем скончался. Дело происходило в 10 утра 5 августа, и тогда было лишь установлено, что местный житель пропал.