Четыре оркестра и более 700 военных принимают участие в церемонии — герцог служил на кораблях британских ВМС во время Второй мировой войны, и после сохранил связь с ВС. Не забыли организаторы и про любовь Филиппа к соревнованиям конных упряжек — в трансляции мелькнула и темно-зеленая повозка, запряженная пони, на которой герцог Эдинбургский катал правнуков и гостей.

Гроб поместили в специально созданный Land Rover, который отправился к часовне, за ним в похоронной процессии последовали члены королевской семьи. Гроб установили внутри часовни, и вся страна замолкла в минуте молчания, передаёт BBC. Перед минутой молчания королева на Bentley подъехала к часовне под звуки государственного гимна и вошла внутрь, где ее встретил архиепископ Кентерберийский.



На службе за упокоение души королевской особы могут присутствовать только 30 человек в связи с коронавирусными ограничениями.