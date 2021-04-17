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Великобритания провожает принца Филиппа в последний путь

В Великобритании проходят похороны супруга Елизаветы II

Супруга королевы Великобритании Елизаветы II герцога Эдинбургского Филиппа провожают в последний путь 17 апреля. Похороны проходят на территории Виндзорского замка, резиденции монарха под Лондоном.

Четыре оркестра и более 700 военных принимают участие в церемонии — герцог служил на кораблях британских ВМС во время Второй мировой войны, и после сохранил связь с ВС. Не забыли организаторы и про любовь Филиппа к соревнованиям конных упряжек — в трансляции мелькнула и темно-зеленая повозка, запряженная пони, на которой герцог Эдинбургский катал правнуков и гостей.

Гроб поместили в специально созданный Land Rover, который отправился к часовне, за ним в похоронной процессии последовали члены королевской семьи. Гроб установили внутри часовни, и вся страна замолкла в минуте молчания, передаёт BBC. Перед минутой молчания королева на Bentley подъехала к часовне под звуки государственного гимна и вошла внутрь, где ее встретил архиепископ Кентерберийский.

На службе за упокоение души королевской особы могут присутствовать только 30 человек в связи с коронавирусными ограничениями.

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Комментарии (3)

iphonedimona
Вся Нибиру до сих пор в трауре.
Otkating
А нас кгб И где-то наши РОМАНЫВЫ.
Хрен из петербугской подвортни рулит
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