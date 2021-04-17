Петербуржцев призывают принять участие во Всероссийском мониторинге оказания паллиативной помощи детям

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина просит родителей (законных представителей) детей, получающих паллиативную помощь, принять участие во Всероссийском мониторинге качества оказания паллиативной помощи несовершеннолетним. Для этого необходимо перейти по ссылке и заполнить небольшую анкету.



«Анкета включает в себя вопросы, посвященные основным проблемам и доступности получения паллиативной помощи, качеству предоставляемых услуг, участию различных организаций и объединений в оказании паллиативной помощи детям. Ее заполнение займет не менее 30 минут, а результаты исследования будут использоваться для принятия жизненно важных управленческих решений в этой сфере», — говорится на сайте петербургского детского омбудсмена.

