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Петербуржцев призывают принять участие во Всероссийском мониторинге оказания паллиативной помощи детям

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина просит родителей (законных представителей) детей, получающих паллиативную помощь, принять участие во Всероссийском мониторинге качества оказания паллиативной помощи несовершеннолетним. Для этого необходимо перейти по ссылке и заполнить небольшую анкету.

«Анкета включает в себя вопросы, посвященные основным проблемам и доступности получения паллиативной помощи, качеству предоставляемых услуг, участию различных организаций и объединений в оказании паллиативной помощи детям. Ее заполнение займет не менее 30 минут, а результаты исследования будут использоваться для принятия жизненно важных управленческих решений в этой сфере», — говорится на сайте петербургского детского омбудсмена.

По словам Митяниной, чтобы сделать помощь семьям с детьми, нуждающимися в паллиативной помощи, лучше, чтобы оказать ребенку необходимую медицинскую, психологическую, социальную и духовную поддержку, а также помочь его родным и близким, очень важно мнение каждого человека, который оказался в подобной ситуации.

Исследование проводится коллективом социологов по инициативе Санкт-Петербургского Детского хосписа совместно с Институтом Уполномоченных по правам ребенка и Общественной палаты Российской Федерации.

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Комментарии (1)

263898651
Социальное государство закончилось? Все в офшоры? Собираем смсками?
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