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Петербуржцы встали в пробку на залив. Приморское шоссе перекрыла авария с автобусом

Огромная пробка на Приморском шоссе мешает петербуржцам попасть на залив

Затор из транспорта образовался из-за аварии в Курортном районе Петербурга 17 апреля. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

На въезде в Лисий Нос на Приморском шоссе столкнулись автобус и внедорожник, обе полосы движения оказались перекрыты.

Автор: видео с сайта vk.com, сообщество &lt;a href=&quot;https://vk.com/dorinspb&quot;

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», автомобили выстроились в очередь протяжённостью в два километра.

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