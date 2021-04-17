Петербуржец обвинил силовиков в избиении сына-подростка. Полиция советует поискать подозреваемых в зеркале

С заявлением в Следственный комитет Роман Горбачёв обратился вечером в пятницу, 16 апреля. Как рассказал он «Фонтанке», его сына, 16-летнего Тимофея, задержали вместе с приятелем. Мальчишки решили подзаработать и собирали металлолом. Его они складывали в тележку из «Пятерочки», найденную на улице. По словам Тимофея, на улице их остановили сотрудники полиции, которые, не представившись, обвинили подростков в краже магазинной тележки. Парней доставили в 23-й отдел полиции.

В протоколе доставления, который есть в распоряжении «Фонтанки», сообщается, что 15 апреля подростка привезли в участок в 18:38 от улицы Коллонтай, 38А, «по подозрению в совершении правонарушения». Приятеля отец смог забрать из отдела почти сразу, а вот Тимофею пришлось ждать своего отца, который мчался к нему с работы из Пушкина. По словам Романа Горбачёва, сначала с ним связался полицейский из отдела, а потом инспектор по делам несовершеннолетних. Оба не представились, но потребовали приехать в течение трех часов и забрать сына, который обвиняется в краже, иначе его «куда-то распределят».

Фото: предоставлено Романом Горбачёвым Фото: предоставлено Романом Горбачёвым Поделиться Поделиться







По словам мужчины, он уверен, что в те минуты, пока он ехал, на его сына оказывали давление: «Если инспекторша мне говорит про статью, то я представляю, что она лепила ребенку, опрошенному без представителя». Добраться к сыну ему удалось только к 21 часу.

«Приезжаю и спрашиваю, а где ребёнок-то? Мне показывают на закуток, где он стоит боком, поэтому разглядеть всего не успел», — сказал мужчина. Дальше ему дали заполнить бумаги, отвели к Тимофею, после чего семья уехала домой. По словам подростка, пока отца не было, инспектор угрожала ему, что «посадит за групповую кражу тележки», и просила подписать объяснительную, но он делать этого не стал.

По дороге домой отец заметил на лице подростка покраснение, «но подумал, мало ли, пока ждал, просто прилег на руку, вот и отпечаталось». Но за ужином пятна стали вырисовываться в синяки. Гематомы проявились на виске, переносице и над глазом. По словам Тимофея, он «не помнит», кто нанес ему травмы, но знает, что это было уже после задержания. На вопрос о том, получил ли он ушибы, находясь при этом под надзором полиции, он ответил, что, «получается, так». Однако ударился ли Тимофей сам или его ударили, он также не помнит. Во всяком случае, говорит, что не помнит.

Фото: предоставлено Романом Горбачёвым Фото: предоставлено Романом Горбачёвым Поделиться Поделиться







Отец, когда забирал подростка из отдела, обратил внимание, что ребенок странно разговаривает, и уже при виде гематом связал его невнятную речь с травмами головы. «Меня волновало самое главное то, почему ребенок путанно говорит и не помнит, как он получил увечья», — отметил Роман. Мужчина принял решение ехать в больницу, но пока искали, куда именно нужно обратиться и возвращались за оставленными дома документами, прибыли в медучреждение только под ночь.

В медицинском освидетельствовании сказано, что Тимофей поступил в Детскую городскую клиническую больницу № 5 имени Н. Ф. Филатова по Бухарестской улице, 134, уже 16 апреля в 00:10. Нейрохирург заключил, что у мальчика диагностированы «гематомы мягких тканей левой окологлазничной, правой скуловой области, спинки носа», и назначил лечение. При этом, по словам отца, врач попросил подростка дотронуться пальцем до носа, но тот промахнулся. Доктор якобы заявил, что «сотрясения, согласно снимку, нет, но то, что ему прилетело, это однозначно». Лор выявил ушиб носа и повреждение барабанной перепонки.

Фото: предоставлено Романом Горбачёвым Фото: предоставлено Романом Горбачёвым Поделиться Поделиться







В полиции отрицают насилие в отношении ребенка

У полицейских своя версия произошедшего с Тимофеем Горбачёвым. Как 17 апреля сообщили в УМВД Невского района, во время патрулирования сотрудники полиции увидели двух молодых людей, которые катили тележку с металлическими изделиями. Для проверки, имелось ли правонарушение при сборе изделий или нет, подростков доставили в отдел полиции. Криминала в их действиях не нашли. Так как доставленные были несовершеннолетними, об их местонахождении уведомили родителей. В полиции подтвердили, что одного из подростков почти сразу из отдела забрал отец, а за вторым родитель приехал через несколько часов.

Никаких заявлений о том, что в отношении подростка полицейские совершили правонарушения, мужчина, когда забирал сына, не делал. В то же самое время сотрудники заметили на лице подростка ссадины и синяки. Они передали информацию в отдел по делам несовершеннолетних для проверки того, как они были получены, в том числе не имело ли место домашнее насилие. Ночью в отдел поступила телефонограмма из частного медучреждения, где эти травмы были зафиксированы.

