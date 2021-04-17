Задержанный в Петербурге украинский консул, скорее всего, вернётся на родину

Сотрудник Генконсульства Украины в Петербурге Александр Сосонюк, который ранее был задержан ФСБ «при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России», был отпущен спустя пару часов. Сейчас МИД Украины работает над вопросом возвращения дипломата на родину.

«Российские правоохранители задержали сотрудника Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге на несколько часов. Сейчас он находится в украинском дипучреждении. Обстоятельства задержания выясняются. В ближайшее время украинская сторона определится с формой реагирования на указанную провокацию с учетом существующей практики», — рассказал 17 апреля «Интерфаксу» представитель МИД Украины Олег Николенко.