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Задержанный в Петербурге украинский консул, скорее всего, вернётся на родину

МИД Украины решает вопрос о возвращении дипломата Сосонюка из Петербурга на родину

Сотрудник Генконсульства Украины в Петербурге Александр Сосонюк, который ранее был задержан ФСБ «при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России», был отпущен спустя пару часов. Сейчас МИД Украины работает над вопросом возвращения дипломата на родину.

«Российские правоохранители задержали сотрудника Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге на несколько часов. Сейчас он находится в украинском дипучреждении. Обстоятельства задержания выясняются. В ближайшее время украинская сторона определится с формой реагирования на указанную провокацию с учетом существующей практики», — рассказал 17 апреля «Интерфаксу» представитель МИД Украины Олег Николенко.

Внешнеполитическое ведомство намерено в ближайшее время вернуть Сосонюка на родину, отметил в комментарии замглавы МИД Украины Евгений Енин в эфире телеканала «Украина 24». По его словам, консул не причастен к получению секретной информации из баз правоохранительных органов России. Ответ на действия РФ будет зеркальным.

О задержании дипломата в Петербурге ФСБ заявила утром 17 апреля. Сотрудника дипмиссии обвинили во «враждебных действиях» по отношению к России. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков сказал «Интерфаксу», что Сосонюк, вероятно, будет выслан из РФ.

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Комментарии (8)

265839655
украина ответит зеркально.
Otkating
Надо крошить всех подря - у нас столько и ментов и шавок - крошите!!!
265076167
Прокламация.
1 Свободу В. СосонЮку!;
2 Свободу А. НавальнЮку!;
3 Свободу Дж. АссанджЮку!;
4 Свободу Х. ВайнштейнЮку!;
5 Свободу Л. СоболЮку
И прочая, и прочая и прочая!
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