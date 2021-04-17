Задержанный в Петербурге украинский консул, скорее всего, вернётся на родину

Сотрудник Генконсульства Украины в Петербурге Александр Сосонюк, который ранее был задержан ФСБ «при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России», был отпущен спустя пару часов. Сейчас МИД Украины работает над вопросом возвращения дипломата на родину.
«Российские правоохранители задержали сотрудника Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге на несколько часов. Сейчас он находится в украинском дипучреждении. Обстоятельства задержания выясняются. В ближайшее время украинская сторона определится с формой реагирования на указанную провокацию с учетом существующей практики», — рассказал 17 апреля «Интерфаксу» представитель МИД Украины Олег Николенко.
Внешнеполитическое ведомство намерено в ближайшее время вернуть Сосонюка на родину, отметил в комментарии замглавы МИД Украины Евгений Енин в эфире телеканала «Украина 24». По его словам, консул не причастен к получению секретной информации из баз правоохранительных органов России. Ответ на действия РФ будет зеркальным.
О задержании дипломата в Петербурге ФСБ заявила утром 17 апреля. Сотрудника дипмиссии обвинили во «враждебных действиях» по отношению к России. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков сказал «Интерфаксу», что Сосонюк, вероятно, будет выслан из РФ.