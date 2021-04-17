Мини-вестерн с классическим противостоянием героев случайно сняли в центре Петербурга. Героем ролика стал хвостатый местный житель — кот Рыжик, который строго охраняет свою территорию возле заведения общепита. Видео было опубликовано 17 апреля в группе «МО Смольнинский онлайн».

«Знаменитый кот Рыжик из легендарной пышечной с Большой Конюшенной не только охраняет муку от мышей, но и контролирует периметр снаружи, — говорится в посте. — Мимо его зоркого ока не прошмыгнёт не то что мышь, собака не пройдёт незамеченной! В такие моменты хозяин пышек становится грозным героем из вестерна».