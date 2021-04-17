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«Мил и очень опасен». Рыжий хвостатый охранник пышечной на Большой Конюшенной стал героем вестерна

Из петербургского кота Рыжика, отгоняющего мышей и собак от пышечной, сделали шерифа

Мини-вестерн с классическим противостоянием героев случайно сняли в центре Петербурга. Героем ролика стал хвостатый местный житель — кот Рыжик, который строго охраняет свою территорию возле заведения общепита. Видео было опубликовано 17 апреля в группе «МО Смольнинский онлайн».

«Знаменитый кот Рыжик из легендарной пышечной с Большой Конюшенной не только охраняет муку от мышей, но и контролирует периметр снаружи, — говорится в посте. — Мимо его зоркого ока не прошмыгнёт не то что мышь, собака не пройдёт незамеченной! В такие моменты хозяин пышек становится грозным героем из вестерна».

Кот знаком многим петербуржцам. Пользователи соцсетей во время прошлогоднего локдауна, заметив в окне неработающего заведения Рыжика, даже забеспокоились, что животное случайно заперли внутри. Однако волноваться было не о чем, уже через несколько дней он грелся на солнце на улице.

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Комментарии (7)

lamer
На моего Шмырзика похож.
yar_5e4cc335310b6
Вы так не накликаете, Фонтанка, какой нибудь многочиленный роспупернадзор?
А то выпишут штраф какой за отсутстивие маски у кота, или нелицензионный лов мышей.
Хауаю
Не проходите слишком близко-
Я тут охранник, а не киска!)
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